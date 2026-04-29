Aldama admet que Koldo li va demanar fer de «nexe» per finançar il·legalment el PSOE

L'empresari Víctor de Aldama ha reconegut davant el Tribunal Suprem (TS) que Koldo García, exassessor del ministre José Luis Ábalos, li va demanar que fes de "nexe" amb constructores que treballaven pel Ministeri de Transports per "obtenir rendiments" i poder finançar el PSOE de forma il·legal. En la seva declaració pel judici de les mascaretes, l'empresari ha reconegut que Koldo García li va dir que aquestes empreses haurien de pagar en efectiu i que això el va fer entendre que es tractava d'una operació "il·legal": "Hem de veure com les podem ajudar [a les constructores] perquè s'emportin les licitacions i tenir un rendiment, que a nosaltres ens fa falta pel finançament del partit" li va dir Koldo García al comissionista, segons ha relatat durant el judici.
Preguntat pels pagaments en efectiu, Aldama ha assegurat que va arribar a portar al ministeri fins a 250.000 euros: "Accedia a l'edifici per la part de darrere, si portava entre 50.000 i 60.000 euros, els posava en un sobre, però en quantitats més altes feia servir una motxilla", ha relatat l'empresari. Aquests diners, segons ha dit, provenien de les constructores a les quals s'havien adjudicat les licitacions per finançar l'estructura de la formació socialista espanyola.
També ha dit que a vegades els pagaments per part de les empreses es retardaven, i que avançava diners a Koldo García per evitar que es posés "nerviós". Abans de començar a fer de comissionista, també ha dit que va fer alguns regals a Ábalos per guanyar-se la seva confiança, i que va pagar un tractament de fertilitat a qui llavors era la seva dona, i que també li va regalar una moto. L'empresari ha assegurat que no tenia coneixements en política, però que sabia que aquesta forma de finançament "no era una donació a ús", sinó que estaven fent quelcom "il·legal": "No em sentia del tot còmode, però tampoc incòmode, perquè soc empresari i volia seguir treballant", ha argumentat Aldama.
Aldama assenyala Pedro Sánchez
Durant el judici, el comissionista ha relatat el dia en què va conèixer per primera vegada el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez. Segons assegura, Aldama va conèixer Sánchez en un míting a Madrid, el qual hi va assistir a petició expressa de Koldo García. Després de l'acte, ha dit, l'exassessor d'Ábalos li va presentar Sánchez i aquest li va agrair la seva feina. "Gràcies per tot, sé perfectament que estàs fent i gràcies", li va dir el president, amb qui després es va fotografiar.
El comissionista ha relatat que el va sorprendre "l'estreta" relació entre Koldo García i el president espanyol. "L'anomenava 'Pedro' i no president i li vaig preguntar per què. Ell em va respondre: El dia que em digui que li he de dir president, me'n vaig del partit. Em deu moltes coses i sap per què", ha explicat Aldama, que més tard ha assegurat que Sánchez tenia coneixement de tot el que feien Ábalos i el seu assessor.