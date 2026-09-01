Cinc anys sense peatges: menys accidents i més trànsit a l'AP-7

Fa cinc anys que les barreres dels peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 al Maresme i la C-33 es van aixecar per no tornar a abaixar-se més. Tot i que, des d'aleshores, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, no ha estat el cas de l'AP-7, que ha registrat un augment d'incidències amb camions i que involucren conductors de països de fora de la UE, com explica el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel. Per aquest motiu, la Generalitat ha anunciat que crearà un grup de treball per discutir si els peatges han de tornar.
Lamiel explica en una entrevista a l'ACN que la fi dels peatges "ha ajudat a reduir la sinistralitat", ja que ha concentrat molta mobilitat "en vies que no són perilloses, que són més segures", perquè s'eviten xocs frontals. Tant és així que, segons dades de Trànsit, les víctimes mortals a la xarxa viària del país entre l'1 de gener i el 28 d'agost ha caigut un 26,2% respecte al 2019. I la de ferits greus, ha caigut un 9,1%.
Amb tot, l'AP-7 té "una mala salut de ferro", segons Lamiel. En l'autopista s'han duplicat els ferits greus en el mateix període, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33% fins a les 12. El motiu és l'augment del trànsit a la via, fins a unes puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions –25.000 dels quals, pesants–, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
El tram central de l'AP-7, el més complicat
El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que en termes relatius té "un dels índexs de perillositat més baixos", és a dir, hi ha proporcionalment menys incidències que a altres vies pel volum de vehicles que hi passen. Amb tot, Lamiel diu que la perillositat és més alta al tram central, des del Papiol fins a Mollet del Vallès. El 2022, el límit de velocitat entre Granollers i el Papiol es va reduir als 100 km/h per baixar la sinistralitat. I, tot i que el director del SCT diu que la mesura ha funcionat perquè les incidències han caigut, creu que "no n'hi ha prou", perquè hi ha un "problema de la infraestructura".
En aquest sentit, explica que l'AP-7 "està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai" a aquella altura, perquè té la B-30 al costat i uns ponts que travessen l'autopista fan impossible unir les dues carreteres, cosa que aniria "molt bé per a poder distribuir capacitats i fluxos de vehicles". A més, ha explicat que "la relació que té amb la C-58 i la C-16 és molt difícil", ja que des de l'AP-7 s'ha de passar per la B-30 "moltes vegades" per accedir a les altres vies. Així, un dels punts clau d'accidents i retencions es donen entre els quilòmetres 145 i 149 de l'autopista, el tram de connexió amb la C-58.
Formació per a conductors de camions extracomunitaris
Lamiel també es fixa en els conductors de vehicles pesants, que de mitjana tenen més de 50 anys. "És un col·lectiu envellit amb una feina dura", cosa que dificulta el relleu. Les empreses, per pal·liar-ho, van a buscar treballadors a altres països de la UE primer, i en última instància, a països tercers. Aquests últims professionals "saben conduir un camió, i molt bé, però no saben circular per una autopista com l'AP-7", assegura. Les dades reflecteixen que les incidències amb camions implicats han crescut de 979 a 1.177 entre el 2019 i el 2025, i els conductors extracomunitaris són el col·lectiu que ha crescut més: de 105 a 194 implicats incidències.
Als conductors se'ls fa una formació d'aptitud professional de 35 hores, cosa que és "molt poc", segons Lamiel. És per aquest motiu que el SCT ofereix un curs complementari i voluntari a aquest col·lectiu que, en la primera edició, a Granollers, només va arrossegar una dotzena de professionals. En qualsevol cas, pràcticament coincidint amb el cinquè aniversari de l'alliberament de peatges, la Generalitat ha anunciat que crearà un grup de treball per discutir si han de tornar. El Servei Català de Trànsit en formarà part i Lamiel avança que posaran sobre la taula la idea dels peatges variables, en què es paga depenent de l'hora del dia i dels quilòmetres recorreguts.