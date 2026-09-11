Aliança Catalana seria segona força en un Parlament encara més fragmentat, segons una enquesta d'«El Mundo»

Aliança Catalana es convertiria en la segona força del Parlament de Catalunya si avui se celebressin eleccions, segons una enquesta de Sigma Dos per a El Mundo. La formació d'extrema dreta de Sílvia Orriols passaria dels dos diputats obtinguts el 2024 a una forquilla d’entre 25 i 28 escons, amb el 16,7% dels vots, i se situaria per davant d’ERC i Junts.
El PSC mantindria la primera posició, però patiria un fort retrocés i passaria dels 42 diputats actuals a entre 31 i 33. La formació de Carles Puigdemont també perdria escons, en aquest cas, dels 35 escons del 2024 fins a una forquilla d’entre 19 i 22. ERC, a diferència del que apunten bona part dels sondejos publicats fins ara, no remuntaria i es mantindria pràcticament en els mateixos 20 diputats actuals, amb una estimació d’entre 19 i 21.
L’enquesta situa també el PP i Vox en un empat tècnic, amb entre 13 i 15 diputats cadascun. Els Comuns obtindrien quatre escons i la CUP entre tres i quatre, de manera que el Parlament quedaria repartit entre vuit formacions.
AC irromp mentre PSC i Junts cauen
El gran canvi que dibuixa el sondeig és el creixement d’Aliança Catalana. La formació ultra d’Orriols passaria del 3,8% dels vots al 16,7%, un salt que la convertiria per primera vegada en la segona força de la cambra. Segons les dades de transferència de vot, el 25,8% dels seus futurs votants provindria de Junts, mentre que un 12,4% arribaria de Vox, l'altra força d'extrema dreta del Parlament. Un 10,4% d’ERC, un 7,4% del PP i un 6,5% del PSC.
Pel que fa al PSC, que conservaria la primera posició però amb una davallada considerable, mantindria la fidelitat del 65% dels qui ja van votar els socialistes el 2024, mentre que un 7,5% apostaria per ERC i, a banda del 6,5% que es passaria a Aliança, un 3,6% votaria Vox. Junts seria l’altra gran formació castigada pel sondeig i podria perdre fins a 16 escons. La davallada coincideix amb l’ascens ultra d’Aliança Catalana, que captaria més d’una quarta part dels seus futurs votants.
ERC s'estanca i l'extrema dreta continua en auge
ERC, en canvi, no experimentaria la recuperació que apunten altres enquestes i obtindria entre 19 i 21 diputats i el 14,1% dels vots, pràcticament el mateix resultat que tenen actualment, amb 20 escons. L'extrema dreta de Vox també milloraria els resultats respecte dels últims comicis i passaria dels 11 diputats i el 8% dels vots del 2024 a entre 13 i 15 escons i el 10,2% dels sufragis.
El PP, en canvi, es mouria entre 13 i 15 diputats, similar als 15 diputats que tenen actualment. Per darrere, els Comuns mantindrien quatre diputats, amb el 4% dels vots, mentre que la CUP n'obtindria entre tres i quatre, també amb el 4%.