L’Europa denuncia una nova agressió de la policia espanyola a un aficionat per dur una estelada

Dies després de la brutal agressió policial a un menor a Elx per lluir una estelada, el Club Esportiu Europa ha denunciat una nova actuació catalanòfoba de la policia espanyola contra un aficionat per portar una bandera independentista catalana. Segons el comunicat emès pel club aquest diumenge, un seguidor escapulat hauria estat víctima d’una actuació desproporcionada per part d’agents de la Policia Nacional durant el partit contra l’Alcorcón, corresponent a la segona jornada de Primera Federació.
El relat de diversos testimonis recollit per l’Europa explica que els fets han passat a l’inici del partit, quan l’aficionat ha mostrat una estelada. El club assegura que el jove s’ha identificat davant dels agents i que "en tot moment ha seguit les seves indicacions", però que, malgrat això, els policies l’han agafat pel coll, l’han llençat a terra i l’han colpejat.
Actuació policial "desproporcionada"
A més de l’agressió, el club explica que els agents haurien requisat l’estelada al seguidor i que fins i tot l’haurien volgut obligar a dir que "era espanyol". L’Europa també assegura que l’aficionat ha estat amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la Llei de l’Esport.
El club escapulat ha condemnat fermament els fets i considera "inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d’expressió i les llibertats polítiques i socials". En aquest sentit, ha expressat la seva solidaritat amb el jove i amb la resta de l’afició desplaçada a Alcorcón. L’incident ha provocat una protesta de l’afició escapulada desplaçada a Madrid que ha abandonat la grada visitant en solidaritat amb l’aficionat afectat.
L’Europa ha reiterat el seu compromís amb la defensa dels drets dels seus aficionats i ha assegurat que continuarà denunciant qualsevol situació que consideri una vulneració o un abús: "Des del Club Esportiu Europa condemnem fermament l’actuació de la Policia Nacional i considerem inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d’expressió i les llibertats polítiques i socials", assenyala l’entitat en el comunicat. El club també ha traslladat la seva "plena solidaritat" al jove i a tota l’afició europeista després dels fets denunciats durant el partit contra l’Alcorcón.