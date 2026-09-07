La Fiscalia arxiva una segona investigació per tortures a Via Laietana

La Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans de Barcelona ha arxivat les diligències d'investigació de la denúncia presentada per l'advocat i activista Manel Pujades per les tortures que van infligir-li agents de la policia franquista a la Prefectura de la Policia de Via Laietana de Barcelona el 1969. En concret, la fiscalia "no ha presentat denúncia per extinció de la responsabilitat criminal per defunció de les persones identificades com a sospitoses", o sigui que els policies denunciats ja han mort, segons ha avançat El Nacional i ha confirmat l'ACN. El cas de Manel Pujades és el segon que investiga i arxiva la fiscal de Memòria Democràtica, després del de Blanca Serra, on no es van poder identificar als autors. L'activista independentista va respondre en un vídeo que no n'hi havia prou, i exigia a la fiscalia que calia investigar més. Un mes després va morir.\r\n