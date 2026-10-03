La marxa multitudinària per l’habitatge de Madrid exigeix una vaga general i carrega contra Junts

La crisi de l’habitatge ha tornat a omplir els carrers de Madrid aquest dissabte amb una manifestació que per reclamar una vaga general i carregar contra Junts pel seu vot contrari als dos decrets d’habitatge del govern espanyol. El Sindicat d’Inquilines ha xifrat en 500.000 els assistents, mentre que la delegació del govern espanyol en comptabilitza 70.000.
La mobilització ha començat amb quatre columnes que s’han unit a la plaça de Cibeles i ha avançat sota una pluja intermitent. En arribar a les portes de l’Ajuntament, els organitzadors han cridat a practicar la "desobediència" contra les lleis que consideren favorables als rendistes: "Només tenim una llei, la llei de la vida per sobre del lucre", han reivindicat. Els discursos han defensat el "poder popular" de les protestes i les acampades davant la capacitat legislativa dels partits polítics, després que no hagin prosperat els decrets en matèria d'habitatge que va aprovar el govern espanyol.
La portaveu del Sindicat d’Inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha advertit que el rebuig parlamentari ha d’obrir una nova etapa de mobilitzacions per "canviar-ho tot": "Governi qui governi, no tolerarem quatre anys més sense resoldre el principal problema d’aquest país", ha afirmat. Entre els participants, la votació ha augmentat la "crispació" i la "indignació".
Manifestació suspesa a Barcelona
El Sindicat de Llogateres ha decidit aquest dissabte ajornar la manifestació que s’havia de fer aquesta tarda a l’Hospitalet de Llobregat arran dels avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment dilluns 5 d'octubre, a les 19 hores, i també canvia d’escenari: tindrà lloc a la plaça d’Urquinaona de Barcelona.