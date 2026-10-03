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Ajornada a dilluns la manifestació per l'habitatge per les pluges

Societat

  • El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en una concentració -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’octubre de 2026 a les 14:51

El Sindicat de Llogateres ha ajornat la manifestació "Això tot just comença. Anem cap a la vaga general!", que s'havia de fer aquest dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat, arran dels avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment dilluns, a les 19 hores, i també canvia d'escenari: tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona.

La convocatòria inicial estava prevista a la plaça Pius XII de l'Hospitalet, amb columnes des de Barcelona, Badalona, Cerdanyola, Terrassa, Sabadell, el Maresme i la línia R2 sud. Els organitzadors l'havien plantejada com a manifestació central a Catalunya, després del rebuig dels dos decrets aquest divendres al Congrés dels Diputats.

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