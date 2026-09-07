Retards a l'R2 i l'R2 Sud per una incidència a l'estació de França

Els trens de l'R2 i l'R2 Sud de Rodalies pateixen aquest dilluns a la tarda retards per una incidència en els sistemes de senyalització de l'estació de França de Barcelona, segons informa Adif a X.\r\n\r\nPer la seva banda, Renfe ha informat que hi ha una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders, a Tarragona, i l'estació de França, amb parada a totes les estacions. Els tècnics d'Adif ja treballen per resoldre la incidència a la infraestructura "tan aviat com sigui possible".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nLes propietats en mans estrangeres a Barcelona es doblen en vuit anys: així creix el fenomen per barris David Cobo\r\n\r\n