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Retards a l'R2 i l'R2 Sud per una incidència a l'estació de França

Societat

  • Trens sense servei a l'Estació de França de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 17:29

Els trens de l'R2 i l'R2 Sud de Rodalies pateixen aquest dilluns a la tarda retards per una incidència en els sistemes de senyalització de l'estació de França de Barcelona, segons informa Adif a X.

Per la seva banda, Renfe ha informat que hi ha una freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders, a Tarragona, i l'estació de França, amb parada a totes les estacions. Els tècnics d'Adif ja treballen per resoldre la incidència a la infraestructura "tan aviat com sigui possible".

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