Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa actuaran per la Diada

Reaparició dels cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Les entitats convocants de la manifestació de la Diada han anunciat aquest dilluns que un grup de 150 cantaires actuaran a l'acte polític que es farà a la plaça de Catalunya de Barcelona durant la manifestació de l'Onze de Setembre. Els cantaires interpretaran diverses peces musicals i clausuraran l'acte entonant Els Segadors. Segons han detallat les entitats independentistes, es vol fer un acte de reconeixement a unes persones que "van veure limitada la seva llibertat d'expressió". El passat juny, durant la visita de Lleó XIV, més de 600 cantaires de diversos cors havien d'interpretar El Virolai a la Sagrada Família, però van ser expulsats per la policia després que transcendís que alguns volien desplegar estelades durant el cant i també cantar l'himne nacional de Catalunya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nMarlaska felicita Mossos i policia espanyola per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família\r\n\r\n