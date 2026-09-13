La solució per a les illes de cases afectades per la Sagrada Família torna a embarrancar

El debat sobre el futur de la façana de la Glòria de la Sagrada Família sempre té dues capes, una de secretisme i una altra de suspensió temporal. De vegades, alguna de les dues sembla que s'esquerda, però al final, d'una manera o altra, resisteixen. Va passar amb el govern de Xavier Trias, va passar amb el d'Ada Colau i està passant amb Jaume Collboni. Aquesta mateixa primavera l'acord sobre el futur de les illes de cases afectades pel projecte de l'escalinata de la Glòria era "a prop" i les converses estaven "molt avançades", en paraules del president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps. Així ho certifiquen també altres fonts, tant institucionals com veïnals. Ara, però, el vent ha canviat de rumb. Diverses fonts asseguren a Nació que que els darrers dos mesos la negociació ha embarrancat.
Cap dels actors implicats, per desconeixement o per reserves internes, verbalitza quin és el problema concret que ha emergit, però les parts veïnals són contundents. "Abans de l'estiu les negociacions anaven relativament bé. Tothom havia cedit en la part que li tocava, tant el Temple com els veïns, se'ns deia. I ara ha canviat el paradigma. Ha aparegut un obstacle i, pel que sabem, no té a veure amb les afectacions ni els reallotjaments", detalla el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, Gabriel Mercadal.
Fins i tot hi havia l'objectiu de signar el document d'entesa final entre totes les parts abans de marxar de vacances, assegura el president de l'Associació d'Afectats per la Construcció del Temple de la Sagrada Família, Salvador Barroso. "En les reunions amb el responsable de l’Ajuntament, vaig arribar a pensar "certament, ara sí que m’ho crec", però aquest senyor es va comprometre a què a principis de juliol ens passaria un document i que, si hi estàvem d’acord, el Collboni ho signaria, i la Sagrada Família ho signaria. Això va ser a finals de juny. I llavors tot va quedar allà. I nosaltres anàvem preguntant. Però la primera setmana de juliol, res. La segona, tampoc. I des de llavors, que ja han passat més de dos mesos sense cap novetat ni cap explicació", remata l'advocat i veí de la zona.
En l'operació hi havia prevista la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria cap al carrer Mallorca, així com l'obertura d'un passeig que avançaria en direcció mar, però que afectaria només una part dels pisos de les illes de cases que queden per sota de la Sagrada Família. Alhora, es fixava que els veïns afectats tindrien dret a reallotjaments propers i que els que volguessin vendre l'habitatge quedarien compensats amb quantitats pròximes al preu de mercat. Les converses semblaven arribar a una solució -de la mateixa manera que havia passat amb Trias i amb Colau- però a última hora alguna cosa s'ha torçat. I els veïns insisteixen que no han estat ells els que han plantejat algun nou inconvenient, i que esperen que les negociacions es reprenguin aviat.
La Sagrada Família demana paciència
Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, en canvi, s'aposta per evitar córrer. "Estem oberts a negociar i a trobar solucions justes per a tothom, sense presses i amb consens", expressen fonts oficials de la fundació. De fet, insisteixen que el seu paper és doble. D'una banda, remarquen que són "els dipositaris de l'obra d'Antoni Gaudí" i que per tant el seu "compromís" és "completar el projecte tal com ell el va concebre". Això, tanmateix, seguint el dibuix proposat per l'arquitecte, suposaria l'enderrocament de les dues illes de cases que queden per sota de la Sagrada Família i que arriben fins a l'avinguda Diagonal. Podria afectar uns 1.000 habitatges i 300 locals comercials.
Aquest objectiu i aquestes xifres d'afectacions ja fa temps que han desaparegut de les taules de negociació. Els pisos afectats estarien per sota dels 200, segons la major part de les propostes que l'Ajuntament ha treballat. En aquest sentit, sense acabar-se de comprometre amb cap fórmula definitiva, els promotors del projecte de la Sagrada Família assumeixen la seva altra funció, la de negociar amb la realitat política i social actual. "Entenem que aquest projecte s'ha de desenvolupar necessàriament en diàleg amb l'Ajuntament i el veïnat", rematen des de la Junta.
Mentrestant, el govern de Jaume Collboni intenta salvar un dels seus compromisos de mandat: aconseguir la solució definitiva per a un debat amb tints històrics. L'executiu socialista ja havia defensat que la línia que es buscava era la de reduir les afectacions sobre els pisos on viu gent, com s'ha fet recentment a altres zones, com Sants-Badal.
Collboni encara confia en les negociacions per "un gran acord"
Actualment, fonts oficials del districte de l'Eixample apunten que no s'han trencat ni la negociació ni les converses i que hi ha la previsió de fer evolucionar el diàleg entre els parts pròximament per arribar a "un gran acord". Així, el regidor del districte i tinent d'alcaldia Jordi Valls assegura que "l'objectiu prioritari del govern municipal serà sempre garantir el dret a l'habitatge" i que "és des d'aquesta premissa que s'està abordant el diàleg per estudiar les possibles alternatives". Preguntat sobre si manté la idea de tancar la solució aquest mandat, però, el govern evita mencionar cap data.
En canvi, Valls sosté que la idea és "seguir treballant" tant amb la Junta Constructora de la Sagrada Família com amb l'AVV Sagrada Família per "trobar el millor encaix del monument amb el barri, amb el planejaments urbanístic vigent i amb un entorn amb molta pressió turística". De moment, però, la part veïnal s'inquieta després d'anys d'incertesa i la part constructora demana paciència i bona lletra.