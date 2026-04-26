Mor Maria Campuzano, referent en la lluita contra la pobresa energètica

La portaveu de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i membre de l'entitat Enginyeria Sense Fronteres, Maria Campuzano, ha mort aquest diumenge a l'edat de 44 anys. Ho han anunciat les dues organitzacions en un comunicat conjunt, i fonts d'Enginyeria Sense Fronteres han explicat a l'ACN que Campuzano feia temps que patia una malaltia que, finalment, no ha pogut superar.
Ambdues entitats reivindiquen el seu llegat com a "activista imprescindible en la defensa dels drets bàsics" i estudien fer-li un acte d'homenatge. Campuzano ha sigut la cara visible de l'APE, fundada el 2014, durant bona part de la seva història, marcada per l'impacte de la crisi immobiliària o la pandèmia de la Covid.
"La Maria ens ha ensenyat a totes i tots nosaltres a no fer cap pas enrere, a posar la vida al centre i a assenyalar sempre les vulneracions flagrants de drets aquí i arreu", sosté el comunicat conjunt.
L'APE i Enginyeria Sense Fronteres recorden que Campuzano estava "agermanada" amb altres moviments reivindicatius i que, "des de la solidaritat internacional", va teixir aliances "clau" per a "l'organització col·lectiva pel dret a l'energia i la sobirania energètica". "Ens deixa la seva força per persistir en aquesta defensa del dret a l'aigua i l'energia en què ens hi juguem la dignitat, la casa, la salut i el futur", conclouen.