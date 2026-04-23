Mor un tercer pacient de l'Hospital de Burgos afectat per rebre sis vegades més tractament del prescrit

Tres mesos després del cas dels cinc pacients oncològics de l'Hospital Universitari de Burgos (HUBU) intoxicats per una errada en el preparat d'un tractament que va causar la mort de dos d'ells, ara el cas torna a reobrir-se després d'una tercera mort d'un dels afectats.
El pacient amb càncer ha mort a l’Hospital Universitari de Burgos després de diversos mesos ingressat en estat crític a la unitat de cures intensives, segons han confirmat fonts del centre. Va ser un dels afectats per l’administració d’una dosi sis vegades superior a la prescrita.
El cas es remunta a finals de desembre del 2025, quan un problema en la dilució del fàrmac va provocar que cinc pacients rebessin una concentració molt superior a la indicada. El director gerent del HUBU, Carlos Cartón, ha explicat que l'hospital va conèixer els fets quan alguns dels pacients van acudir a urgències amb una simptomatologia hematològica que seria causada per un "excés de toxicitat".
En revisar la prescripció dels fàrmacs que havien rebut anteriorment, es van adonar que tots havien rebut una dosi sis vegades superior a la prevista. Segons apunta, les infermeres van administrar aquesta dosi perquè així ho indicava la fitxa.
Arran d’aquest episodi, el jutjat d’instrucció número 1 de Burgos va obrir el 9 d’abril diligències prèvies per un presumpte delicte d’homicidi imprudent en relació amb les primeres defuncions. Paral·lelament, la Fiscalia de Burgos, després d’analitzar les denúncies presentades pels afectats i pel Defensor del Pacient, va sol·licitar ampliar la investigació per possibles delictes d’homicidi i lesions per imprudència professional greu.
El Ministeri Fiscal apunta que l’origen de l’error podria estar en una incorrecta introducció de dades al sistema informàtic del medicament Cabazitaxel, fet que hauria derivat en una preparació equivocada de les dosis administrades. La investigació se centra tant en els professionals implicats en aquest procés com en els responsables de supervisar-lo.