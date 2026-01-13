Moren dos pacients oncològics de l'Hospital de Burgos per un error en el preparat d'un tractament

Tragèdia a Burgos. Dos pacients oncològics de l'Hospital Universitari de Burgos (HUBU) han mort a causa d'un error en el preparat d'un tractament. A més, l'errada ha afectat tres pacients més, un dels quals està actualment ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital.
Els fets van succeir el passat 18 de desembre i s'han fet públics avui. El delegat de la Junta a Burgos, Roberto Saiz, ha explicat que es va produir un "error humà en el preparat del tractament". L'HUBU ha confirmat la versió i ha afegit que es va detectar "una toxicitat inesperada en cinc pacients oncològics", acabant amb la mort de dos.
Els altres tres segueixen sota vigilància, un al seu domicili, un altre en hospitalització convencional i un tercer en cures intensives. El centre explica que "tan aviat com la direcció en va tenir coneixement, es va obrir una investigació interna per esclarir els fets. Després de detectar un error humà en una fitxa de preparació d'un fàrmac, es va informar immediatament els pacients i les seves famílies i es va posar en estreta vigilància clínica els pacients". La gerència de l'hospital assumeix l'error sense assenyalar públicament ningú de la plantilla.
"La Conselleria de Sanitat i el centre hospitalari lamenten profundament la mort de dos dels pacients i desitgen la recuperació ràpida de la resta dels afectats. Així mateix, volen manifestar l'absoluta transparència d'aquesta situació deguda exclusivament a un error humà", ha afegit l'HUBU. Han posat al servei de les famílies els recursos del centre i dels serveis jurídics.