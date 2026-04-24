Mor Josep Manuel Anglada, pare de l'alpinisme modern

El món de l'alpinisme de Catalunya està de dol. Josep Manuel Anglada i Nieto, nascut el cinc d'agost de 1933 a Barcelona, pare del muntanyisme modern del país, ha mort als 92 anys després de tota una vida dedicada a la muntanya, tal com han explicat des de la Federació d'Entitats d'Excursionisme de Catalunya (FEEC) a través d'un comunicat. Anglada va ser un dels pioners de l’alpinisme català, testimoni de la història de l’alpinisme del segle XX, i amb un històric d’ascensions i escalades "excel·lent".
"Gràcies per la feina feta i pel llegat que deixes, ens trobem a les muntanyes", agraeixen a través d'una publicació a les xarxes socials. Anglada ha estat una figura fonamental per al món de l'alpinisme de Catalunya: "Són seves les primeres vies a grans parets catalanes com la de l’Aeri a Montserrat, o la de les Bagasses, al Congost de Terradets. Fora de les nostres fronteres, també va fer història firmant primeres ascensions a cims verges als Andes o Groenlàndia, o participant, al 1982, a la primera expedició catalana a l’Everest, com a Director Tècnic", argumenten des de la FEEC.
Anglada i Nieto, ha estat l'impulsor de les empreses Manuel Anglada, Propaper i Tanka, a més d'assessor de la firma de material esportiu Serval. A banda de la seva vida empresarial, va desenvolupar una àmplia tasca de divulgació de l'alpinisme al llarg de Catalunya i de l'estranger, d'una forma desinteressada. Se li va concedir la medalla d'or de la ciutat de Barcelona al mèrit. És nebot de la pintora Lola Anglada i Sarriera i va estar casat amb la també pionera de l'alpinisme Elisabeth Vergés Costa.
Reconegut amb la Creu de Sant Jordi
Just l’any passat, al 2025, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el màxim reconeixement nacional amb la Creu de Sant Jordi per la seva cabdal aportació als esports d’alta muntanya a Catalunya i al món sencer: "Va ser pioner de l’alpinisme i l’escalada al nostre país, juntament amb la seva companya Elisabeth Vergés Costa, i va situar l’alpinisme català arreu del món, a través de nombroses expedicions a les serralades i els pics més importants del planeta", recorden des de la FEEC en el mateix comunicat