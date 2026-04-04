Els Bombers fan nou rescats més a la muntanya aquest dissabte

Els Bombers de la Generalitat han realitzat nou serveis a la muntanya durant aquest dissabte arreu del país, una xifra que se suma als 15 realitzats ahir Divendres Sant. Es tracta de dades semblants a les de la Setmana Santa de l'any passat, quan se'n van fer 13 per Divendres Sant i 8 més dissabte. Un dels casos més greus ha estat el de l'escalador que ha resultat ferit crític després d'estimbar-se uns 20 metres a la zona dels Estrets d'Arnes del Parc Natural dels Ports.
Per fer front a aquesta emergència s'han mobilitzat tres dotacions dels Bombers i l'helicòpter amb efectius del GRAE, que s'han desplaçat al lloc on es trobava, de molt difícil accés, per rescatar-lo. Posteriorment, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat l'escalador en estat crític a l'Hospital Joan XXIII. També a la demarcació de Tarragona, a Roquetes, dos excursionistes que feien la ruta del Pàrquing del barranc de Lloret a Cova d’Ebre- Coll de Morralets i Cova Pintada, s'han perdut el camí i també s'ha hagut d'activar l’helicòpter amb efectius dels GRAE per rescatar-los.
A la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, un home, que feia esquí de muntanya, ha caigut quan es trobava per sota del pic de Contraix, a uns 2.460 metres, i no podia seguir l’activitat. S'ha activat l’helicòpter amb l’equip conjunt del GRAE i el metge del SEM. Se l'ha traslladat fins a l’aeroport de la Seu d’Urgell, on s’esperava una ambulància del SEM.
A les terres de Lleida, a Baronia de Rialp, hi ha hagut un ciclista accidentat en una pista de difícil accés a prop de l’Ermita de Santa Maria de Ramoneda. Els bombers han activat una dotació del parc de Ponts i han immobilitzat el ferit, que es queixava d'un braç i se l'ha portat fins al CAP de Ponts. D'altra banda, al Tarragonès, a Creixell, una senderista s'ha trobat indisposada mentre feia una ruta i se l'ha traslladat a la zona de la font de la Gavatxa, on s’esperava una ambulància del SEM.
Quatre rescats a les comarques gironines
A les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa, un excursionista s'ha trobat indisposat en un camí de difícil accés, a prop de la carretera C-153. En el grup l’acompanyava una infermera que li ha fet una primera atenció. S’han activat dues dotacions del parc d’Amer i han traslladat l’excursionista fins al pàrquing. També a la Garrotxa, a Sales de Llierca, un ciclista ha caigut per un marge a la zona del Bac de l’Orri, a una pista de difícil accés al costat de la cova. S’hi ha desplaçat l’helicòpter amb efectius del GRAE que han fet l’extracció del ferit, amb llitera, amb un gruatge des de l’helicòpter. Se l'ha portat fins al parc d’Olot on una ambulància del SEM s’ha fet càrrec del seu trasllat.
El tercer rescat a la comarca ha estat a Sant Jaume de Llierca, on ha caigut una persona que feia barranquisme d’uns 3 metres de desnivell. S’ha activat l’helicòpter amb efectius del GRAE i una dotació terrestre del parc d’Olot. S'ha fet l’extracció amb un gruatge i se la trasllada per aire fins al camp de futbol per ser derivada a l’ambulància del SEM.
A Boadella i les Escaules, a l'Alt Empordà, un excursionista s'ha marejat i no ha pogut continuar la ruta a la zona del castell de les Escaules. S’han activat dues dotacions del parc de Figueres i se l'ha traslladat a la zona del pàrquing perquè el SEM li faci una revisió.
Desprès d'aquests incidents, els Bombers demanen "molta precaució i prudència per gaudir del medi natural amb seguretat i civisme" tenint en compte que la bona previsió meteorològica s'allargarà durant tot el cap de setmana, fins dilluns. Recorden que, en cas de planificar activitats de muntanya, cal consultar el Butlletí de Perill d’Allaus. A cotes altes hi ha els gruixos màxims de la temporada, amb una gran quantitat de neu recent.