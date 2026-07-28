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Pugen a 14 les víctimes mortals de l'incendi d'Almeria

Societat

  • L'incendi de los Gallardos va cremar unes 5.200 hectàrees -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 18:58
Actualitzat el 28 de juliol de 2026 a les 19:00

L'incendi forestal de los Gallardos, a Almeria, ha sumat aquest dimarts una nova víctima mortal. Una dona que estava ingressada en un hospital de Sevilla per cremades en un 70% ha esdevingut la catorzena víctima del tràgic succés. A més, hi ha tres persones que continuen ingressades.

El decés es produeix pocs dies després que les autoritats andaluses donessin el foc per oficialment extingit després de cremar un total de 5.200 hectàrees. Les víctimes, que es van autoevacuar, eren majoritàriament de països com el Regne Unit, Bèlgica, els Estats Units i França.

La notícia de la catorzena mort per aquest tràgic succés coincideix amb una onada d'incendis sense precedents que, entre Castella, el País Valencià i la Gironda, ha cremat unes 130.000 hectàrees.

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