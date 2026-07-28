Pugen a 14 les víctimes mortals de l'incendi d'Almeria

L'incendi forestal de los Gallardos, a Almeria, ha sumat aquest dimarts una nova víctima mortal. Una dona que estava ingressada en un hospital de Sevilla per cremades en un 70% ha esdevingut la catorzena víctima del tràgic succés. A més, hi ha tres persones que continuen ingressades.\r\n\r\nEl decés es produeix pocs dies després que les autoritats andaluses donessin el foc per oficialment extingit després de cremar un total de 5.200 hectàrees. Les víctimes, que es van autoevacuar, eren majoritàriament de països com el Regne Unit, Bèlgica, els Estats Units i França.\r\n\r\nLa notícia de la catorzena mort per aquest tràgic succés coincideix amb una onada d'incendis sense precedents que, entre Castella, el País Valencià i la Gironda, ha cremat unes 130.000 hectàrees.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa tragèdia d'Andalusia reforça el missatge dels Bombers: «Si us plau, no us autoevacueu» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n