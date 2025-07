El jutge de Barcelona del cas Glovo: «Inspecció del treball assetja i vol tornar a una Espanya sindicalitzada»

El jutjat mercantil número 2 de Barcelona va desestimar aquest dijous la demanda de Just Eat contra Glovo per competència deslleial en considerar que l'empresa amb seu a la ciutat comtal va actuar sempre dins de la legalitat en referència a l'estatus d'autònoms dels riders. Més enllà del veredicte, que contradiu les directrius del Tribunal Suprem que determinen que eren falsos autònoms, la sentència inclou judicis de valor i afirmacions personals contundents contra Inspecció del Treball i el govern espanyol.

En la sentència, a la qual han tingut accés diversos mitjans, el magistrat elogia la "bona feina" de Glovo els darrers anys i assegura que "s'ha anat adaptant a les exigències legals en un entorn d'incertesa". En aquest sentit, defensa que és "comprensible" que no se "sotmetés de manera submisa a la singular i canviant interpretació d'Inspecció del Treball". "Al meu entendre, Glovo va prendre la decisió correcta. Probablement, al límit de la legalitat, però ho va fer a temps i mereix un reconeixement", rebla.

El jutge també confronta els qui critiquen que Glovo tenia control sobre els riders tot i ser autònoms perquè funcionaven amb un algoritme que els assignava les comandes en funció del seu rendiment, una acusació que ha rebutjat. Sobre això, diu que les empreses i administracions que emeten aquestes acusacions estan "profundament esbiaixades" i volen "un món extremadament administrat".

Així, torna a reivindicar en la sentència que els directius de Glovo han pagat un "preu alt" per tenir la "valentia" d'iniciar un projecte empresarial "innovador". "Cal fer un gran esforç per no definir com una incansable persecució el continu assetjament d'Inspecció del Treball", torna a afirmar.

I és que el jutge ha cridat a declarar quatre inspectores de treball durant el procés i ha reblat que, en les seves intervencions, "es va evidenciar l'animadversió envers Glovo" i "semblava ressonar l'eco de l'Espanya sindicalitzada del passat". El magistrat fa una referència a la segona república i la Guerra Civil i critica l'auge dels sindicats, alhora que advoca per evitar tornar a aquella situació.

Sobre el canvi de règim de Glovo, que ha passat a considerar tots els riders treballadors de ple dret, lamenta que no respongui a la voluntat de l'empresa, sinó a "l'assetjament permanent del govern espanyol". "No és encoratjador que el teixit empresarial del nostre país hagi de pagar un preu tan alt", valora.

Finalment, es pregunta per què no es permet escollir als treballadors el seu estatus a l'empresa i assegura que molts prefereixen el règim d'autònom. "Segons el meu criteri, no hi ha ningú més sindicat que els treballadors afectats per decidir el que més els convé, excepte algun il·luminat i omniscient buròcrata que sembla gaudir d'un privilegiat accés a la veritat", escriu.