Catalunya tindrà 34 nous jutjats el 2026

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat l'obertura "prioritària" de 34 nous jutjats a Catalunya el 2026. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha celebrat la decisió del màxim òrgan dels jutges, encarregat de proposar al Ministeri de Justícia les unitats judicials que necessita cada comunitat autònoma.

Els 34 jutjats addicionals s'aprovaran per reial decret durant l'agost i seran vigents el 2026. Espadaler ha defensat que, juntament amb l'aprovació de la llei orgànica 1/2025 de reforma de la Justícia per reduir litigis i agilitzar processos i la incorporació de més funcionaris en diverses àrees, aquesta mesura permet "millorar l'eficiència i oferir un tracte més proper".

El Govern ja treballa amb el Ministeri de Justícia per aterrar aquesta ampliació de jutjats. En aquest sentit, Espadaler ha celebrat l'alineació de les diverses institucions, així com del poder executiu i el judicial i també dels operadors del sector judicial, i ha defensat que permet fer un "salt qualitatiu": "És un pas de gegant".

Aquesta nova fornada de jutjats se suma als cinc per fer front als litigis per delictes lleus i als judicis ràpids que van anunciar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; el mateix Espadaler i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el desembre passat. Ja aleshores es va presentar l'ampliació en el marc de la lluita contra la multireincidència a Catalunya i, concretament, a Barcelona. I és que els judicis a la capital catalana es fan més d'un any després de la comissió del delicte i això obre la porta a la reincidència i fa incrementar la sensació d'impunitat entre part de la ciutadania.

Quants jutges necessita Catalunya?

Quants jutges necessita Catalunya per fer front a la multireincidència? Segons dades del TSJC de 2023, el país té 855 jutges i magistrats per a una població de vuit milions de persones. Això situa els catalans en una ràtio de jutges per habitant inferior a la mitjana espanyola. A Catalunya hi ha 10,6 jutges per cada 100.000 habitants mentre que la ràtio d'Espanya és de 12 jutges per cada 100.000 habitants. Per arribar a aquests nivells, el TSJC apunta que calen 112 places judicials més per assolir una plantilla de 967 jutges.