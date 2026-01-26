El PSOE i Podem pacten la regularització de mig milió de migrants

El Govern aprovarà immediatament un decret per a la regularització extraordinària de migrants irregulars després d'un acord entre PSOE i Podems, segons ha assegurat aquest dilluns l'eurodiputada, Irene Montero. Durant un acte a Madrid centrat precisament en la regularització d'aquest col·lectiu, Montero ha dit que la mesura implicarà les persones que estiguin residint a Espanya abans del 31 de desembre de 2025. S'aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres, han indicat fonts governamentals i des del partit morat han estimat que la mesura, que ha negociat durant mesos, podria beneficiar a més de mig milió de persones, que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny.
A part, Montero ha comentat que els beneficiaris hauran de demostrar almenys cinc mesos d'estada a Espanya. L'acord pauta una sèrie de requisits per a acollir-se a la regularització, com és mancar d'antecedents penals rellevants. Per a acreditar la residència a Espanya durant cinc mesos, els migrants podran aportar documents com el padró, informes de cites mèdiques, certificats d'assistència a recursos socials o documents com un contracte de lloguer, justificants d'enviaments de diners, bitllets de transport, entre altres.
En el moment de presentació de la sol·licitud quedaran suspesos els procediments de retorn o les ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís que pesessin sobre la persona, i quan s'admeti a tràmit es concedirà una autorització de residència provisional que permet treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals, com l'assistència sanitària. Si la resolució és favorable, es concedirà una autorització de residència per període d'un any, al final de la qual podrà sol·licitar-se una autorització ordinària conforme al reglament d'estrangeria.
Podem vetllarà perquè el procediment sigui eficaç
Montero ha dit que Podem vetllarà perquè el procés sigui "àgil i eficaç" i que és necessari garantir els drets d'aquestes persones enfront de la "violència racista". Fonts del partit morat han explicat que la regularització es durà a terme per la fórmula de reial decret, és a dir, que no haurà de passar per la convalidació del Congrés. D'aquesta manera, la mesura s'aplicarà per decisió del Consell de Ministres i no per proposició de llei que seguia parada en el Congrés des que es va admetre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que havia llançat els col·lectius socials. Montero ha enaltit el paper que ha tingut la "Plataforma regularització ja" i també el de la líder de Podems, Ione Belarra, que no ha reculat de barallar perquè el Govern es decantés per la fórmula del decret.