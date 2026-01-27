«Els drets humans i el creixement són compatibles»: així justifica el govern espanyol la regularització de migrants

L’executiu espanyol ha aprovat en el consell de ministres d’aquest dimarts el reial decret per a la regularització extraordinària de migrants irregulars després d'un acord entre PSOE i Podem. “És un dia històric”, ha dit la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i portaveu de l’executiu espanyol, Elma Saiz, qui ha qualificat la mesura com un exemple de “model migratori basat en els drets humans i la convivència, i compatible amb el creixement econòmic i la cohesió”.
La mesura, negociada des de fa mesos, afectarà les persones que estiguin residint a Espanya abans del 31 de desembre de 2025 i s’estima que pot beneficiar més de mig milió de persones -la ministra no ha donat xifres més precises-, que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny.
Sobre la delegació de competències d’immigració a la Generalitat, reivindicació de Junts amb l’oposició de Podem i si ara es podria obrir la porta per fer-la realitat, Saiz ha afirmat tan sols que l’executiu “compleix amb els seus acords”. “Som el govern de l’acord”, ha destacat. Aquest mateix dimarts, Podem ha modulat el seu rebuig plantejant la possibilitat d’un canvi de postura.
La ministra ha indicat que serà en les delegacions del govern espanyol i en oficines de la seguretat social les dependències en què es podran presentar les sol·licituds, que serà des dels primers dies d’abril fins al 30 de juny hi haurà temps per presentar les sol·licituds de regularització. Des del moment de la presentació ja e spdoràbuscar feina i la resolució es coneixerà en tres mesos.
Saiz ha parlat de les legitimacions del nou decret, amb una legitimació política sorgida d’una ILP que només Vox va rebutjar, i una legitimació social com demostra la reacció dels agents socials. Saiz ha destacat que l’executiu treballa per una immigració “ordenada i segura”, una política que és un “far” per molts països contra l’onada d’extrema dreta que s’obre pas en molts llocs. Saiz ha relacionat la política migratòria amb les bones dades de l’ocupació, que ha baixat del 10%.
El procés permetrà regularitzar els migrants i els seus familiars, així com treballar en qualsevol àmbit laboral. Segons el text aprovat, els beneficiaris hauran de demostrar almenys cinc mesos d'estada a Espanya. L'acord estableix un seguit de requisits per poder acollir-se a la regularització, com no tenir antecedents penals rellevants. Per acreditar la residència a Espanya durant cinc mesos, els migrants podran aportar documents com el padró, informes de cites mèdiques, certificats d'assistència a recursos socials o documents com un contracte de lloguer, justificants d'enviaments de diners o bitllets de transport.
Des del moment de presentar la sol·licitud, quedaran suspesos els procediments de retorn o les ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís que puguin recaure sobre la persona, i quan s'admeti a tràmit es concedirà una autorització de residència provisional que permet treballar de manera legal i accedir a altres drets fonamentals, com l'assistència sanitària. Si la resolució és favorable, es concedirà una autorització de residència per període d'un any, al final de la qual podrà sol·licitar-se una autorització ordinària conforme al reglament d'estrangeria.