Podem s'obre ara a permetre el traspàs de competències en immigració a Catalunya

Possible gir de guió al Congrés. Podem s'ha obert ara a negociar el traspàs de les competències en immigració a Catalunya després que el passat setembre el tombés. Què ha canviat des de llavors? Aquest dilluns, la formació morada i el govern espanyol van pactar la regularització extraordinària de prop de mig milió d'immigrants. Tal com ha explicat Irene Montero en una entrevista a Ser Catalunya, aquest acord amb l'executiu de Pedro Sánchez permet avançat en la negociació de la delegació de les competències en immigració a la Generalitat que van pactar Junts i els socialistes.
Ara, Montero ha explicat que el seu partit “sempre ha estat disposat a negociar un text modificat perquè no contingui cap element racista”, però que “abans de parlar de competències calia garantir drets” mitjançant aquesta regularització. Arran d'aquest pacte amb el govern espanyol, Podem “està disposat a seure a negociar”, ja que la regularització consideren que és un dels elements fonamentals perquè la delegació de competències "no reforci el racisme contra les persones migrants". En tot cas, ha advertit que, per poder tancar l’acord i desbloquejar la iniciativa, caldrà modificar el text actual per eliminar els elements que considera “obertament racistes”.
La primera valoració des de Junts l'ha fet Salvador Vergés en roda de premsa al Parlament. El portaveu parlamentari de la formació només ha donat la "benvinguda" a Podem i ha celebrat que obri la porta a delegar les competències en immigració. "Només ens faltaven ells i si mouen la posició, doncs benvinguts", ha considerat. En tot cas, com sol fer Junts, es reserva el seu posicionament definitiu a què pugui decidir el grup a Madrid liderat per Míriam Nogueras.
El PSOE i Podem pacten la regularització de mig milió de migrants
El govern espanyol aprovarà immediatament un decret per a la regularització extraordinària de migrants irregulars després d'un acord entre PSOE i Podem. La mesura implicarà les persones que estiguin residint a Espanya abans del 31 de desembre de 2025 i s'aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres. Des del partit morat han estimat que la mesura, que ha negociat durant mesos, podria beneficiar a més de mig milió de persones, que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny.
A part, els beneficiaris hauran de demostrar almenys cinc mesos d'estada a Espanya. L'acord pauta una sèrie de requisits per a acollir-se a la regularització, com és mancar d'antecedents penals rellevants. Per a acreditar la residència a Espanya durant cinc mesos, els migrants podran aportar documents com el padró, informes de cites mèdiques, certificats d'assistència a recursos socials o documents com un contracte de lloguer, justificants d'enviaments de diners, bitllets de transport, entre altres.
En el moment de presentació de la sol·licitud quedaran suspesos els procediments de retorn o les ordres d'expulsió per motius administratius o per treballar sense permís, i quan s'admeti a tràmit es concedirà una autorització de residència provisional que permet treballar de manera legal i accedir a altres drets, com l'assistència sanitària. Si la resolució és favorable, es concedirà una autorització de residència per període d'un any, al final de la qual podrà sol·licitar-se una autorització ordinària conforme al reglament d'estrangeria. La regularització es durà a terme per reial decret, és a dir, que no haurà de passar per la convalidació del Congrés.