Les competències en immigració fan revifar la tensió entre Nogueras i Rufián: «Passeja massa pels carrers de Madrid»

El bloqueig al Congrés del traspàs de les competències en immigració per a la Generalitat a reobert l'esquerda entre Junts i ERC, amb Míriam Nogueras i Gabriel Rufián com els grans portaveus. La líder juntaire a Madrid ha recomanat a l'homòleg republicà que "baixi del faristol" i trepitgi els carrers de Catalunya que, segons ha afegit, fa temps que no ho fa. "Trepitja molt més els carrers de Madrid", ha reblat.
Nogueras ha retret a Rufián aquest dimecres en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que faci "seguidisme" de l'esquerra espanyola "més populista", en referència a Podem, que va titllar Junts de "racista" en considerar que demana les competències per competir electoralment amb l'extrema dreta d'Aliança Catalana. "No permetrem que s'utilitzin les persones immigrades per una competició electoralista amb l'extrema dreta", va reblar el diputat Javier Sánchez Serna.
Al seu torn, Rufián ha demanat a Nogueras que "deixi de fer mal a Catalunya". "És molt poc patriota odiar gran part del país. El que va fer Nogueras en el seu discurs és odiar gent immigrada a Catalunya", ha dit en una entrevista justament posterior a Catalunya Ràdio. Rufián ha titllat de "miserable" el discurs que va fer Nogueras des del faristol en què alertava que la "identitat catalana està en perill" i l'ha atribuït a la "pressió" d'Aliança Catalana. Així i tot, ha defensat que les competències eren per a Catalunya i no per a Junts.
Pel que fa a aquest rebuig de la delegació de competències en immigració, també ha interpel·lat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-los on són. "El més còmode és posar-se de perfil i no mullar-se, però els polítics que es posen de perfil són els que fan que aquest problema es faci més gran", ha alertat.