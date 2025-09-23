El PSOE rebaixa l'acord amb Junts sobre la immigració i acusa el PP de bloquejar

El debat sobre la delegacio de les competències en immigració, encaminat al fracàs, ha estat agre i carregat de retrets aquest dimarts al Congrés. Les esquerres han coincidit a alertar dels riscos de la deriva de Junts cap a l'extrema dreta, i no han faltat les acusacions de “racisme”, especialment contundent la de Gabriel Rufián. Sumar i ERC, però, han votat a favor de la delegació, juntament amb el PSOE i els de Carles Puigdemont; Podem, hi ha votat en contra i les crítiques de votar amb l'extrema dreta no han fet moure el partit de Ione Belarra. Les dretes, per la seva banda, han assenyalat que amb el “traspàs” de la gestió sobre la immigració s'intenta “treure Espanya de Catalunya” i han acusat el PSOE de cedir a les demandes independentistes per mantenir-se en el poder. Els partits bascos, PNB i EH Bildu, hi han votat a favor, però l'esquerra abertzale ha posat sobre la taula l'amenaça de bloqueig permanent i ha reclamat a l'esquerra espanyola que reflexioni. “O som sensats o no s'aprovarà res”, ha dit.
El diputat del PSOE, José Zaragoza, ha estat l'encarregat de defensar la delegació de les competències i ha començat carregant contra el PP pel bloqueig d'aquesta iniciativa. “No pactem cap mena de traspàs, parlem d'una delegació de competències. No és el mateix delegar que no pas transferir”, ha deixat clar de bon principi, perquè la titularitat continuarà sent de l'Estat. Zaragoza ha rebaixat l'acord amb Junts i ha dit que “sempre es treballarà d'acord amb la llei estatal” i que l'acord subscrit amb els independentistes “no permet a la Generalitat decidir sobre els fluxos migratoris”. “Es tracta de col·laborar: els Mossos sempre actuaran en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil”, ha remarcat el dirigent socialista.
Zaragoza ha recordat que el PP d'Aznar va delegar diverses competències a Catalunya, però ara cada delegació és presentada com una cessió als independentistes i el trencament d'Espanya. Ha furgat també en les contradiccions d'Alberto Núñez Feijóo i ha lamentat que el PP prefereixi “la confrontació” per davant de la “col·laboració” que promouen els socialistes. “El PP vota en contra perquè estan a l'oposició, si no hi votarien a favor”, ha dit el diputat del PSOE, que ha assegurat que no volen “incomodar Vox”. “No s'escudin en Junts: hi pacten sense cap problema. Preparen el terreny per pactar amb Puigdemont quan torni?”, ha demanat Zaragoza, que ha recordat totes aquelles votacions en què han coincidit les votacions de la dreta catalana i la dreta espanyola. "Gràcies a la normalitat política, podran pactar amb Junts sense amagar-se", ha reblat.
Junts avisa que la "mala gestió" porta al "col·lapse"
La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha defensat Catalunya com a “país d'immigració”, però ha advertit que el país pateix les conseqüències d'una “mala gestió” per part de l'Estat que ha portat “al col·lapse”. La delegació, ha dit, permetria muscular l'autogovern i fer una gestió “eficient i de proximitat” i “controlar l'actual desbordament”. “En els darrers 15 anys, un de cada quatre immigrants s'ha instal·lat a Catalunya”, ha assenyalat Nogueras. Aquest increment demogràfic tensiona el sistema, començant pel sistema educatiu. “El sistema ha gripat i cal un model econòmic que reverteixi els sous baixos, la mà d'obra poc qualificada i que aturi l'empobriment”, ha afegit. Nogueras ha dit que el problema no és que els nouvinguts rebin ajudes, sinó que “molta població de classe mitjana en queda exclòs”. “Encara hi ha alguns irresponsables que parlen de la Catalunya dels 10 milions”, ha denunciat, en referència al PSC i als Comuns.
Nogueras ha dit que creix el sentiment de greuge a Catalunya. “La supervivència de la nostra identitat no està garantida, per l'enorme impacte que aquest fenomen té en la llengua catalana”, ha dit la dirigent independentista. Ha denunciat “la demagògia i les mentides” -sobretot en referència a Podem- però “cap proposta”. Nogueras ha insistit que la reforma de la llei no és sobre les polítiques migratòries, sinó que es tracta d'una delegació de competències. “Proposem més autogovern i més poder polític de Catalunya”, ha dit. En aquest sentit, ha preguntat a Podem si creu que ERC, el PNB o Sumar són “racistes” per votar sobre la delegació de competències. “No intervenir o donar l'esquena al problema és deixar la porta oberta al col·lapse, als populismes extrems i radicalitzar la societat i destruir l'estat del benestar”, ha reblat la dirigent independentista, i ha lamentat que "els populismes dels dos extrems" coincideixen a negar aquesta delegació. Nogueras ha insistit que la clau per frenar els extrema és delegar les competències per "gestionar la immigració i assegurar-ne la integració".
Podem veu una competició entre Junts i Aliança
El diputat de Podem Javier Sánchez ha acusat "l'extrema dreta" de situar tots els problemes en la immigració i ha dit que la proposició de llei de Junts "tracta la immigració com un perill social". Sánchez ha criticat que Nogueras parli de "descontrol migratori" i que Puigdemont digui que està en risc "la identitat de Catalunya". "El PSOE i Junts han pactat una llei per decidir quina administració exerceix el racisme", ha dit, i ha criticat que la Generalitat pugui determinar quins treballadors estrangers s'han de concretar, o gestionar els CIE o ampliar la plantilla dels Mossos. "Podem sempre defensarà l'autogovern en tots els racons de l'Estat, però no permetrem que siguin les persones racialitzades les que paguin les conseqüències d'una competició electoral entre Junts i l'extrema dreta d'Aliança Catalana", ha dit Sánchez. Així, ha proposat a Junts que retiri la proposició de llei de la votació i, en canvi, acceptin la regulació extraordinària que planteja Podem.
Rufián carrega contra Junts
El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha reclamat a Podem que rectifiquin i permetin tramitar aquesta reforma i "millorar-la" a través d'esmenes. El dirigent republicà, però, ha estat dur amb Junts i ha acusat Nogueras de fer un discurs "racista" i de tenir por d'Aliança Catalana. "La primera part del seu discurs és racista", ha dit. "La millor manera que el nostre país pugui integrar tothom és no perpetuar el model econòmic que vostès defensen amb la dreta espanyola", ha afegit. I ha qualificat de "miserable" a Junts per votar de la mà de PP i Vox. "Això fa mal a Catalunya", ha reblat, i ha reclamat al "catalanisme decent" que freni la deriva de l'independentisme de dretes.
Abans de carregar contra els independentistes, Rufián ha lamentat també la posició de Podem, a qui ha retret un cert grau de "jacobisme". "No defensem unes competències de Junts, defensem unes competències per a Catalunya", ha dit. Tot i reconèixer que Junts defensa la delegació per competir amb Aliança Catalana, ha advertit Podem que poden votar a favor només d'aquelles competències que quedin en mans d'autonomies "que ens agraden". "A Junts no se'ls frena aquí, perquè sortiran a plorar a tots els mitjans i els diran espanyolistes; millorem-ho via esmenes", ha insistit. Rufián també ha reclamat al "catalanisme decent" que freni la deriva de Junts cap a l'extrema dreta.
El PP retreu al PSOE que vulgui "treure Espanya de Catalunya"
El diputat del PP, Nacho Martín Blanco, ha acusat el PSOE de “trilers” i de comprar la “lògica perversa” dels independentistes. “Fan el que calgui per continuar governant”, ha dit. Martín Blanco ha assegurat que la delegació de competències ataca els “fonaments” de l'Estat i és, en realitat, un traspàs, i no una delegació. “És un traspàs en tota regla”, ha dit, i ha celebrat que no tiri endavant. El dirigent conservador ha insistit que la proposició “és perjudicial” pels espanyols i els catalans. “El nacionalisme ens impedeix tenir vocació universal i vocació de lideratge a Espanya”, ha dit, després de defensar amb vehemència la nació espanyola. I en referència a les delegacions de competències de governs del PP, ha recordat que després del “cop d'estat” de 2017 ja no es pot pactar res amb els independentistes. “Volen treure Espanya de Catalunya”, ha lamentat.