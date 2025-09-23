El Govern nega que hi hagi «cap element racista» en la delegació de competències d'immigració

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha negat que la delegació de competències d'immigració sigui “racista”, tal com diu Podem. Tot apunta que no tirarà endavant, i des de l'executiu consideren que és “una pèrdua”. “No té cap element que pogués ser titllat de racista”, ha deixat clar i ha lamentat un debat “poc afortunat”, que no se centra en “el fons del text” sinó en qui fa la proposta, en aquest cas Junts. “Eren unes competències que des de Catalunya vèiem com a positives, que volíem acceptar i desenvolupar de manera progressiva”, ha afegit, i ha tancat files també amb les actuacions dels Mossos, que està “als antípodes” d'actuacions racistes. Paneque ha defensat l'actuació del govern espanyol perquè la delegació "arribi a bon port" i ha demanat posar el focus en els partits que hi votaran que no.\r\n