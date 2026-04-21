Els sindicats crítics planten Educació el mateix dia que s'aprova l'increment salarial

Dimarts convuls al sector educatiu català. Aquest matí, els sindicats crítics amb l'acord de la conselleria, CCOO i UGT -és a dir, USTEC, Professors de Secundària i CGT- estaven convocats a la mesa sectorial, on també hi són les organitzacions signants. Malgrat que aquests sindicats s'havien mostrat oberts a tornar a assistir en aquests espais després de la vaga del mes de març, avui mateix han anunciat a través d'un comunicat conjunt que plantaran Educació en la mesa sectorial. La plantada coincideix amb el dia que el Govern aprovarà l'increment del complement salarial específic pactat amb CCOO i UGT, tal com ha avançat la consellera Niubó en una publicació a les xarxes socials.
El motiu que esgrimeixen per justificar la decisió és que la conselleria no ha reobert les negociacions amb aquesta branca sindical de l'ensenyament. En aquest comunicat, asseguren que encara esperen resposta del Departament d'Educació sobre la reobertura de les negociacions i l'han acusat d'estar "enrocat". Els sindicats consideren un "menyspreu" que els hagin convocat a una reunió per tractar qüestions ordinàries "com si no hagués passat res": "Considerem aquest fet de nou un menyspreu cap a tots els docents i cap a les més de 100.000 persones que el dia 20 de març van mostrar al carrer el seu rebuig a l’acord arribat amb CCOO i UGT i que van demanar reobrir la negociació amb la majoria de la representació sindical", argumenten.
Tenint en compte la manca de participació dels sindicats impulsors de la vaga educativa del passat mes de març, la mesa sectorial d'aquest dimarts tirarà endavant només amb la participació de representants de la conselleria, representants de CCOO i UGT. "Mentre duri aquesta situació, anunciem que aquest curs no acabarà amb normalitat. Pròximament detallarem quines seran les accions que durem a terme per continuar amb les mobilitzacions", mantenen els sindicats crítics. Aquesta mateixa tarda, de fet, es tanca la consulta a la militància per decidir quina mena d'accions de protesta es duran a terme al llarg del tercer trimestre.
El Govern desplega l'acord amb CCOO i UGT
Malgrat la plantada dels sindicats crítics, que insisteixen en les seves reclamacions, el Govern continua actuant amb normalitat i ja preveu començar a desplegar l'acord signat amb CCOO i UGT. Aquest dimarts s'aprovarà l'increment salarial del complement específic, un dels aspectes que ha generat més divisió entre les diferents organitzacions sindicals. Es tracta de 839 euros per als mestres de primària i 858 per als de secundària, que es rebran addicionalment durant el tercer trimestre. El Govern treballa perquè pugui ser ja al maig: "Calia actualitzar i revisar aquest concepte retributiu i adaptar-lo a les noves circumstàncies del col·lectiu docent català”, assevera la portaveu d'UGT, Lorena Martínez.
A Catalunya, els docents percebran l’increment retributiu en una mensualitat única, un cop l’any, en els propers 4 anys, en un marc temporal que s’estendrà des de 2026 fins a 2029, moment a partir del qual l’increment acordat serà de 2.960 euros anuals per al personal docent de primària i de 3.027 euros l’any per al de secundària. Per això, segons Martínez, “els pactes posen de manifest la responsabilitat dels sindicats per arribar a l’entesa, ja que aglutinen el treball intens de totes les parts, en un moment d’incertesa pressupostària, amb l’objectiu d’aconseguir el major consens possible”.
També s’aprovaran al Consell Executiu d'aquest dimarts les compensacions per pernoctacions de 50 euros per nit per a docents i personal d’atenció educativa que participi en sortides i colònies, a cobrar a partir del curs 2026-2027. Mentre l'administració catalana comença a desplegar el contingut del pacte, mestres i professors estudien noves formes de pressió. De moment, una de les que ha guanyat més pes dins la comunitat educativa és precisament deixar de fer colònies i excursions el curs vinent.