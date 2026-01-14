Alliberar tortugues o renaturalitzar platges: un 2026 ple d'activitats per descobrir la biodiversitat metropolitana

La biodiversitat no és només cosa de parcs naturals i reserves integrals. També és important a les ciutats i a espais com parcs, platges i rius metropolitans. Per descobrir-la, l'AMB, en col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, posa en marxa la vintena edició d'un cicle d'activitats que combinen oci, experimentació, coneixement i educació ambiental. Des de gener a novembre del 2026 hi haurà un total de 57 propostes gratuïtes per a tots els públic per fomentar el coneixement de la infraestructura verda metropolitana i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la conservació de la biodiversitat local.
El tret de sortida serà aquest diumenge 18 de gener amb una jornada inaugural al Jardí Botànic de Barcelona de Montjuïc. L'esdeveniment inclourà una jornada de portes obertes, visites guiades i activitats de la Jugatecambiental, culminant amb l'espectacle d'animació L’Y-ànsia per volar. Una setmana més tard, el 25 de gener, la programació continuarà amb la tradicional Festa de les Roses al parc de Torreblanca.
La programació d'enguany destaca per la varietat, combinant l'oci amb la ciència ciutadana. Entre les propostes s'inclouen tallers de fotografia i cistelleria, censos de biodiversitat com el Bioblitz Metropolità i observacions astronòmiques. A més, es duran a terme accions d'intervenció directa, com la renaturalització de la platja del Fòrum o l'alliberament de tortugues marines recuperades pel CRAM a les costes de Castelldefels. Totes les activitats són d'accés lliure, tot i que requereixen inscripció prèvia per gestionar les places disponibles.
Un dels eixos centrals del cicle és posar en relleu el paper dels parcs i rius com a connectors biològics amb grans espais naturals com Collserola o el delta del Llobregat. A través de visites d'experts i activitats de sensibilització, es busca que els veïns de l'àrea metropolitana s'involucrin en la gestió i el manteniment d'aquests espais. També s'hi incorporen temàtiques pràctiques per a la convivència, com els tallers de tinença responsable de gossos en espais públics.
Tot el que cal saber del cicle d'activitats
- Quan: caps de setmana des del 18 de gener fins al novembre del 2026
- On: parcs, platges, rius de l'àrea metropolitana de Barcelona
- Preu: totes les activitats són gratuïtes
- Com apuntar-se: cal fer una inscripció prèvia que s’obre 10 dies hàbils abans de cada activitat
- Telèfon: 93 256 22 20 (dilluns a divendres, de 10 a 13 h).
- Correu electrònic: activitatsmetropolitanes@bcn.cat
- Inauguració (18 de gener): la reserva per a l'acte inaugural es farà presencialment el mateix dia al Jardí Botànic per ordre d'arribada
- Més informació al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona