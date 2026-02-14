Després d'un dissabte de forta ventada als dos extrems del país, aquest diumenge el temps tendirà a estabilitzar-se. Tot i això, el Meteocat manté avisos per vent a una vintena de comarques, especialment de matinada al Pirineu, però amb unes ratxes que aniran afluixant a mesura que avanci el dia.
Quin temps s'espera per aquest diumenge 15 de febrer?
Ens espera una jornada de treva i molta més calma. El sol serà el clar protagonista a gairebé tot el país, tot i que de matinada i durant les primeres hores del matí reapareixeran les boires a l'interior, però també en punts del litoral i prelitoral.
Al vessant nord del nord del Pirineu, on el cel es mantindrà més tapat, a partir del migdia es poden reactivar les precipitacions. Seran molt menys abundants que aquest dissabte -que puntualment han superat els 30 mm- i amb una cota de neu que es dispararà i se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
L'ambient serà força agradable al centre del dia, amb una recuperació tèrmica notable, especialment on el sol s'imposi i el vent afluixi. Ara bé, tornaran les glaçades en punts de l'interior i del Pirineu, on poden arribar a valors de -5 a -7 ºC.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 15 -2 °C / màx. 14 °C
- Lleida: mín. 1 °C / màx. 15 °C
- Tarragona: mín. 6 °C / màx. 18 °C
- Tortosa: mín. 7 °C / màx. 17 °C
- Manresa: mín. -1 °C / màx. 13 °C
- Tremp: mín. -5 °C / màx. 12 °C
- Vielha: mín. -7 °C / màx. 7 °C
Vent i avisos activats
El vent de component nord i oest anirà clarament a la baixa. Tot i que durant la matinada encara hi haurà cops forts, especialment als dos extrems i a les zones altes, el perill anirà desapareixent de la major part del país durant el matí. Tot i això, el Meteocat manté avisos per a una vintena de comarques.
🟠 Comarques en avís taronja (perill alt)
- Pirineu: Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Pallars Jussà, Cerdanya i Ripollès.
- Comarques gironines: Alt Empordà i Baix Empordà.
- Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
🟡 Comarques en avís groc (perill moderat)
- Catalunya Central i comarques gironines: Berguedà, Solsonès i Garrotxa.
- Gran Penedès: Alt Penedès, Anoia i Baix Penedès
- Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre: Terra Alta, Priorat, Alt Camp i Tarragonès.
Tendència a mitjà termini
L'estabilitat guanyarà terreny de cara a l'inici de la setmana que ve. Tot i això, ni el vent acabarà de desaparèixer ni les nevades al vessant nord del Pirineu. Sigui com sigui, el febrer sembla que vol aparcar les borrasques per uns dies per deixar pas a l'anticicló.