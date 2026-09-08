Catalunya, en alerta pel primer temporal de la tardor

Després de setmanes de temperatures disparades, aquest dimecres arribarà una refrescada de cop. Ho farà pel pas d’un front que deixarà precipitacions a bona part del país, però que seran especialment intenses al litoral i prelitoral, entre el Foix i el Besòs. En aquest sentit, el Govern ha optat per la prudència extrema i ha suspès de manera preventiva les classes en cinc comarques i ha fet una crida a restringir la mobilitat.
On plourà aquest dimecres?
La pregunta podria ser més aviat on no plourà aquest dimecres? En aquest sentit, les precipitacions poden afectar bona part del país, a excepció de bona part de la plana de Lleida i de les Terres de l’Ebre.
Es tractarà del primer episodi important de la tardor, però no ens ho hem d’imaginar com un temporal general. En aquest sentit, les precipitacions intenses -i fins i tot molt intenses- seran localitzades. És a dir, en algunes localitats es poden acumular desenes de litres i, a poca distància, caure quatre gotes.
No és un episodi fàcil de predir. Ara bé, els meteoròlegs apunten el litoral entre el Foix i el Besòs com les zones on pot descarregar amb més ganes i on es poden produir inundacions, en un context marcat per un mar molt calent. Es tracta del Baix Penedès, el Baix Llobregat i també el Barcelonès, malgrat que en aquest cas l’avís és taronja i no s’han suspès les classes. L’altra zona clau serà el prelitoral amb el Penedès i el Vallès com a punts calents.
De cara a la tarda, malgrat que els ruixats tendiran a perdre intensitat, les precipitacions es concentraran al Pirineu, Prepirineu com també a la Catalunya Central i punts del prelitoral.
32 comarques en alerta
Tot i que només cinc estan en alerta vermella, els avisos del Meteocat per intensitat de pluja s'estenen fins a 32 comarques catalanes, 15 de les quals en alerta taronja i 12 groga. Són per la possible superació de 40 litres en mitja hora i de 60 en tres hores, estrenat fa pocs mesos.
- Alt Penedès (avís vermell)
- Baix Penedès (avís vermell)
- Baix Llobregat (avís vermell)
- Vallès Occidental (avís vermell)
- Garraf (avís vermell)
- Barcelonès (avís taronja)
- Alt Urgell (avís taronja)
- Solsonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Cerdanya (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
Enviament d’un missatge ES-Alert
El Govern ha comunicat aquest dimarts a primera hora de la tarda que demà no se celebrarien classes en les cinc comarques amb avís vermell. Poca estona després, s’ha enviat un missatge ES-alert per difondre-ho entre la ciutadania. Poques hores després, s'ha enviat un nou ES-alert per ampliar la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedés, el Baix Penedés i el Garraf també aquesta matinada.
La resolució també reclama restringir la mobilitat, demanar fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. El fet que no afecti el Barcelonès -i sí les comarques de l’entorn- produeix situacions curioses: la Universitat Pompeu Fabra ha demanat als alumnes de les zones amb avís vermell que no s’hi desplacin, però obrirà amb normalitat els campus. Això sí, ha demanat al professorat que tingui previstes activitats avaluables que les ajorni o que habiliti mecanismes alternatius d'avaluació.
En canvi, la UAB demà suspèn tota l’activitat tant a Bellaterra com a Sabadell, mentre que la UPC ho farà a tots els campus, tant de Barcelona com del conjunt de la regió metropolitana.