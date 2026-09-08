El Meteocat activa l'alerta vermella per fortes pluges al litoral i prelitoral central

Després de superar els 40 graus en ple setembre i fins i tot encadenar tres dies seguits per sobre d'aquest llindar extraordinari en aquest mes de l'any, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta vermella de nivell molt alt (5 sobre 6) per la intensitat de la pluja aquest dimecres a quatre comarques del litoral i prelitoral central.
El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 i les 12 hores al Baix i Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, mentre que es preveu que plogui arreu i que baixin les temperatures de manera sostinguda. Els xàfecs aniran acompanyats per tempesta i és possible que d’algun fenomen de temps violent.
Per tot plegat, el Meteocat també ha emès un avís groc de 4 de 6 per intensitat de pluja en tres hores. Es poden registrar 90 litres per metre quadrat en tres hores en aquestes mateixes comarques i també al Vallès Oriental, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès.
Per tot plegat, Protecció Civil ja ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta pel primer episodi de pluges torrencials d'aquesta tardor.
Darrer dia de calor extrema
Malgrat que aquest vespre ja es poden produir els primers xàfecs, aquest dimarts estarà marcat de nou per temperatures extremes. Això sí, els valors més elevats -fins i tot per sobre de 40 graus-, es concentraran a les comarques gironines a causa del vent de garbí. En aquest sentit, es pot arribar a màximes entre 39 i 41 graus en punts com Banyoles, Olot, Girona així com a l'interior de l'Empordà.
Avís per calor per dimarts 8 de setembre (perill màxim 2/6)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Selva (avís groc)
Si els pronòstics es confirmen, seria el quart dia de setembre amb valors per sobre del llindar de la quarantena. Es tracta d'un fet excepcional ja que, abans d'aquest 2026, només s'havia produït un dia de just fa deu anys. Enguany, s'ha superat en un total de 23 ocasions, set més que el rècord establert el 2025.