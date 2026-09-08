Suspeses les classes a cinc comarques per pluja intensa aquest dimecres

El Govern ha decidit suspendre les classes a cinc comarques per a aquest dimecres, on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. A banda, es restringirà la mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on es demana fer teletreball i també s'ajornarà l'activitat sanitària no urgent.
Després d'una reunió en què s'ha avaluat la previsió meteorològica i hidrològica, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciat aquest dimarts a la tarda les mesures establertes per a demà dimecres. En concret, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquestes cinc comarques estaran en alerta vermella per nivell molt alt (5 sobre 6) per intensitat de pluja, fet que "obliga a desplegar totes les mesures per protegir la població", ha assegurat Parlon. Tot just fa poc, des d'Interior es va presentar la campanya "Tot pot canviar de cop", en relació als fenòmens sobrevinguts i l'efecte dels temporals.
Davant la previsió, quedarà suspesa tota l'activitat educativa, esportiva a l'exterior i universitària a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. En aquestes mateixes comarques, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al llarg del matí, també quedaran suspesos els serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Segons ha informat el Govern, els centres contactaran amb els pacients per informar-los i reprogramar les consultes afectades.
Per avisar dels aiguats i les restriccions de mobilitat, cap a les 17.30 hores d'aquest dimarts s'ha enviat un missatge ES-Alert a les cinc comarques del litoral i prelitoral central i sud. En aquest, Protecció Civil demana evitar desplaçaments i destaca la importància de no travessar rius, ni rieres, ni apropar-se a barrancs ni a zones inundables així com també evitar estacions en rieres, passos soterrats o punts baixos.
Les mesures estaran vigents des de les 7 del matí fins a les 17 hores, l'estona que es preveu que duri l'episodi meteorològic.
32 comarques en alerta
Tot i que només cinc estan en alerta vermella, els avisos del Meteocat per intensitat de pluja s'estenen fins a 32 comarques catalanes, 15 de les quals en alerta taronja i 12 groga. En aquest sentit, Parlon també ha demanat estar pendents de la meteorologia i tenir una actitud de prevenció també en aquestes zones. Són les següents:
- Alt Penedès (avís vermell)
- Baix Penedès (avís vermell)
- Baix Llobregat (avís vermell)
- Vallès Occidental (avís vermell)
- Garraf (avís vermell)
- Barcelonès (avís taronja)
- Alt Urgell (avís taronja)
- Solsonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Cerdanya (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Maresme (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Gironès (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
Pluges torrencials
El cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Santi Segalà, ha afirmat que es tracta d'una pertorbació que portarà aiguats locals. Les precipitacions començaran aquest dimarts al final del dia, cap a les 20 hores, i entraran pel Pirineu occidental. Segalà ha puntualitzat que la fase més intensa de l'episodi es preveu entre les 3 h de la matinada i les 15 h de demà. A més, de cara al migdia i la tarda, les pluges baixaran fins al Camp de Tarragona. Posteriorment, poden entrar precipitacions de rebuf pel Prepirineu de Lleida que, al final del dia, arribarien al litoral i prelitoral central.
La UGT exigeix "protegir" els treballadors
La UGT de Catalunya ha exigit "protegir" els treballadors davant de l'episodi. Després que el Govern hagi establert les mesures corresponents, el sindicat reclama que totes les empreses apliquin "de manera immediata" l'article 37.3 G de l'Estatut dels Treballadors, que "reconeix el dret" a absentar-se del lloc de feina, amb dret a remuneració, quan hi hagi situacions de força major derivades de riscos greus i imminents.