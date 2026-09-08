Calor extrema abans del temporal: el rècord de 40 graus s’amplia encara més

Fins a l’any passat només s’havia arribat als 40 graus en una ocasió el mes de setembre. Va ser el 2016 i va afectar dos observatoris del Meteocat. Enguany, en canvi, ha passat en quatre dies, 18 estacions i fins a vuit comarques. El darrer ha estat Anglès, a la Selva, que aquest dimarts ha assolit la quarantena a causa del vent de garbí que ha bufat a les comarques gironines.
Màximes entre 38 i 40 graus
Malgrat que tota l’atenció fa dies que estava posada amb el canvi de temps de dimecres -amb avisos vermells inclosos-, els mapes ja apuntaven a una calorada absolutament fora de mida aquest dimarts a les comarques gironines.
En punts com la Selva, el Pla de l’Estany i el Gironès -a banda de l’Empordà- les temperatures es disparen quan bufa el vent de garbí. Aquest vent de sud-oest, quan arriba a les zones enclotades de la demarcació de Girona s’escalfa de manera molt intensa i permet arribar a temperatures molt més altes que la resta del país.
En aquest sentit, a banda dels 40,0 assolits a Anglès (la Selva), destaquen els 39,9 de Torroella de Fluvià (Baix Empordà), els 38,8 de Navata i els 38,5 de Cabanes (Alt Empordà) i també els 38,4 de Banyoles, al Pla de l’Estany. També han superat o fregat els 38 graus altres capitals de comarca com la Bisbal i Santa Coloma de Farners mentre que la ciutat de Girona ha arribat a 36,8.
Ampliar encara més el rècord
Es tracta del quart dia de setembre amb màximes iguals o superiors als 40 graus. Al conjunt del 2026, el recompte ja arriba a 24 jornades, un fet que suposa augmentar en un 50% el rècord assolit l’any passat.
Cal tenir en compte que fins al 2018, aquesta xifra oscil·lava entre els zero i els cinc dies, a excepció del 2003, considerat aleshores una anomalia i que va ser el primer avís de l’impacte del canvi climàtic a les temperatures estivals.
Amb els valors d’aquest estiu i de l’inici de la tardor climàtica, no hi ha cap dubte que el 2026 es convertirà en l’any més càlid d’ençà que hi ha registres a Catalunya, superant el 2022, 2023, 2025 I 2024, per aquest ordre.