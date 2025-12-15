Condemnen CatSalut a indemnitzar un pacient amb 67.000 euros per «mala praxi» en la cura d'un tall al dit

Fins a 67.146 euros per la mala gestió d'un pacient amb un tall al dit. És la indemnització que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha de pagar a un usuari que es va presentar al CAP de Malgrat de Mar, al Maresme, amb un tall al dit polze fet amb un cúter. Això, després que un jutjat de Barcelona hagi determinat que els metges que el van atendre van incórrer en una mala praxi.
Concretament, el denunciant va visitar el CAP el 7 de desembre de 2021 amb un tall al dit arran d'un accident amb un cúter, tal com detalla RAC 1. Els metges li van curar la ferida superficial i li van posar una fèrula, però no li van fer cap prova diagnòstica més enllà de l'ocular. Per això, no van veure que el tall havia afectat un tendó.
El pacient va denunciar que al CAP no li havien fet cap prova d'imatge ni l'havien derivat a un hospital, tot i que en les visites posteriors per fer-se cures, la infermera ja va fer constar que no podia flexionar totalment l'última falange del dit polze. Això va comportar que, finalment, l'haguessin de derivar a l'Hospital Sant Jaume de Calella 14 dies després de la primera visita.
Finalment, el van haver d'operar, però ja havien passat 16 dies des del tall, la qual cosa va comportar algunes complicacions i va dificultar la recuperació total. El jutge confirma que es tracta d'una negligència mèdica i que li haurien d'haver fet més proves.
873 dies de baixa laboral
La quantitat final establerta pel jutge respon al fet que el pacient va haver d'estar 873 dies de baixa laboral, ja que és dissenyador gràfic. És una xifra lleugerament inferior als 71.000 euros que exigia, però, així i tot, es tracta d'una quantia important per a CatSalut.