La inflació cau al 2% en l'arrencada de l'any a Catalunya per l'electricitat i els combustibles

L'Índex de Preus al Consum (IPC) va baixar cinc dècimes al gener a Catalunya i es va situar en el 2%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La caiguda en el primer mes del 2026 s'explica pels preus de l'electricitat i els combustibles, que es van encarir menys que l'any anterior. La dada catalana s'ha situat per sota de la mitjana de l'Estat, on la inflació ha arrencat l'any baixant sis dècimes, fins al 2,3%. Els aliments van registrar un alça de preus del 2,6%, encapçalats pels ous, que van continuar disparats respecte de l'any passat (+21,7%). La inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, es va situar en el 2,2% per tercer mes consecutiu i va continuar per sota de la mitjana espanyola (2,6%).
Respecte del mes anterior, els preus van recular quatre dècimes tant a l'Estat com a Catalunya. A Catalunya, destaca que fa set mesos que la inflació no se situava en el 2%, des del juny del 2025. La dada, a més, s'alinea amb l'objectiu del Banc Central Europeu (BCE) que els preus es mantinguin estables prop del 2%.
Aquest gener, Catalunya va ser de les comunitats de l'Estat on la variació interanual de la inflació va ser més moderada. A La Rioja, Múrcia, Galícia, Castella-la Manxa i Astúries la taxa va reduir-se encara més (+1,9%) i en l'extrem contrari es va situar Madrid, amb una alça anual dels preus del 3%.
L'oli, la carn de vedella i el cafè s'encareixen per sobre del 10%
Els aliments, que anteriorment havien protagonitzat la crisi de preus, van moderar el seu encariment una dècima respecte del desembre. Per productes, a banda dels ous, en comparació amb l'any passat els principals encariments es van registrar en la carn de vedella (+11%), el cafè, el cacau i les infusions (+10,1%), la carn d'oví (+8,5%), els llegums i hortalisses (+6,5%), la fruita (+5,6%) i el peix (+4,3%).
En canvi, respecte del gener del 2025 va ser més barat l'oli i els greixos (-21,6%), el sucre (-4,7%), el pa (-0,9%), els cereals i derivats (-0,7%), la carn de porc (-0,2%). En el cas de l'oli d'oliva, el preu va baixar un 27%. D'altra banda, el tabac va ser un 7,2% més car que l'any anterior.
Els carburants, un 5,9% més barats
Per grups de productes, ressalta l'encariment de l'agregat d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que va ser un 1,8% més car que l'any passat. La taxa, però, va baixar més de dos punts respecte del mes anterior, quan es va situar en el 4,1%. Si s'observa més al detall, destaca que els carburants van ser un 5,9% més barats que l'any passat. A més, els preus del vestit i el calçat van retrocedir un 0,7% anual i el transport un -0,6%. Els restaurants i serveis d'allotjament van augmentar un 3,7% i el turisme i l'hostaleria un 4,1%.
Els preus baixen especialment a Lleida
Si s'observen les demarcacions, totes van moderar la inflació respecte del mes anterior. La baixada més pronunciada va ser a Lleida, on l'IPC va retrocedir 0,9 dècimes, fins a l'1,6%. A Tarragona van baixar set dècimes, fins al 2,1%, a Barcelona cinc, fins al 2% i a Girona tres, fins al 2%.