L'economia catalana creix un 2,7% l'any 2025

L'economia catalana va créixer un 2,7% l'any 2025, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicada aquest dilluns. En l'últim trimestre de l'any, l'augment del PIB va ser del 0,9% en comparació amb el trimestre anterior, mentre que l'increment va ser del 2,4% interanual.
La dada catalana està una dècima per sota de l'avanç del PIB de l'economia espanyola, que va ser del 2,8%, i un punt i una dècima per sobre de la primera estimació del PIB de la Unió Europea (1,6%). A més, Catalunya està per sobre d'Alemanya (0,3%), França (0,9%) o Itàlia (0,7%). El creixement anual de l’economia catalana del 2,7% suposa una disminució de nou dècimes respecte al 2024, quan va ser del 3,6%.
Creixement per sectors
L'activitat industrial va créixer un 1,8%, 2,1 punts per sota del 2024 (3,9%). Pel que fa als serveis, el valor afegit va augmentar un 3%, un punt i una dècima menys que l’any anterior. Per branques d’activitat destaquen especialment les contribucions de l’hostaleria i restauració, la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes, les activitats jurídiques i les altres activitats professionals, científiques i tècniques.
La construcció va créixer un 5,3%, tres punts i sis dècimes superior respecte de l’any anterior (1,7%) i l'agricultura també va mostrar una evolució favorable, amb un increment del 7,2%, respecte del 4,2% del 2024.
Al quart trimestre de 2025, l’economia va créixer un 2,4% interanual, una dècima per sota respecte del trimestre anterior, quan va fer-ho un 2,5%. Tots els sectors d’activitat mantenen pugen: la construcció (7%), l'agricultura (6,7%), els serveis (2,6%) i la indústria (2,1%).