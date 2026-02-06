L’ISE bat el màxim històric d'assistència al congrés amb 92.170 visitants i tanca una edició de rècord

El saló de l'audiovisual ISE ha tancat l'edició de 2026 amb un rècord de visitants amb 92.170 assistents. Així ho ha anunciat el seu director general Mike Blackman aquest divendres durant la roda de premsa de tancament. "Aquesta ha estat l'edició amb més participació de la història de la fira", ha dit el dirigent de la fira. De fet, el nombre d'assistents registrats dimecres, 64.000, equival a tota l'assistència de l'edició realitzada a Amsterdam l'any 2019.
Al llarg dels quatre dies de fira, que va començar dimarts 3, el saló ha comptabilitzat 212.000 visites. Enguany és la cinquena edició que se celebra a Barcelona, després de canviar de ciutat el 2022. Blackman ha anunciat que l'edició del 2027 se celebrarà del 2 al 5 de febrer.
D'aquesta manera, el saló s'acosta als més de 100.000 visitants que aplega la fira més multitudinària que se celebra a Catalunya, el Mobile World Congress (MWC). De fet, de cara a l'edició de l'any que ve, Blackman ha explicat a l'ACN que faran servir alguns pavellons de Fira Montjuïc per a instal·lar-hi la nova secció "Spark" enfocat a les indústries creatives, com també l'EduTech Summit, centrat en la tecnologia en el món de l'educació.
"L'any 2026 ha estat una edició de creixement", ha començat Blackman el seu anunci abans de fer públiques les xifres totals del saló. "L'ISE és més que només creixement, és on les persones s'uneixen, on les idees es comparteixen" ha continuat abans d'agrair a tots els participants. Blackman ha assegurat a l'ACN que l'edició d'enguany ha estat un "èxit, no només en visitants, sinó que la qualitat dels assistents ha estat fenomenal".
L'ISE té contracte per a continuar a Barcelona durant els pròxims tres anys, però el dirigent del saló ha compartit a l'ACN que des del seu punt de vista, "si Barcelona ens continua tractant com ens tracta, no hi veig cap raó per marxar-ne". "Tenim molta sort de comptar amb el suport de les administracions, però també de la ciutadania, de la infraestructura, dels hotels i dels restaurants", ha assegurat Blackman que ha defensat que tots els aspectes de la vida de la capital catalana fan l'experiència "agradable" pels assistents i expositors.