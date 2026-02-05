05 de febrer de 2026

Economia

L'ISE 2026 presenta les novetats de la indústria audiovisual a Barcelona

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 10:18
Actualitzat el 05 de febrer de 2026 a les 10:23

Des del 3 fins al 6 de febrer, la fira mundial de tecnologia audiovisual professional, es mostrarà al món al recinte de Fira de Barcelona – Gran Via. La fira Integrated Systems Europe (ISE) se celebra a Barcelona des del 2021, aquesta sisena edició a la ciutat comtal, preveu batre tots els rècords d'assistència. L'organització ha aplegat més de 1.700 expositors de tot el món, aquestes són algunes de les imatges preses del nostre pas per la fira.

Hugo Fernández
  • Fira ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Un visitant prova unes ulleres de realitat virtual, a la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Un robot interactua amb un visitant a la fira ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Espectacle audiovisual a un estand de la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Una pantalla gegant a ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Espectacle audiovisual a un estand de la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Una màquina de fum, a la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Un simulador de conducció en un estand de la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Una pantalla gegant a ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Altaveus en un estand de la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Una pantalla gegant a ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Altaveus en un estand de la fira ISE -
Hugo Fernández
  • Assistents durant la fira ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • Mostres de diferents tipus de cables, en un estand de la fira ISE 2026 -
Hugo Fernández
  • La fira ISE 2026, ha tingut gran afluència de visitants -
Hugo Fernández
  • Un estand amb diferents tipus de làsers -

