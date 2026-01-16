Les empreses israelianes tornen a Barcelona per la fira audiovisual ISE

La fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) 2026 comptarà amb la participació de 14 empreses israelianes, tot i el xoc entre l'Ajuntament i el govern espanyol amb Benjamin Netanyahu, tal com va avançar Crónica Global i han confirmat a Nació fonts de l'organització. La presència d'Israel a l'ISE té una rellevància especial perquè obre la porta a l'aixecament del veto de l'executiu hebreu al Mobile World Congress (MWC), que se celebra el març vinent.
Des de l'ISE expliquen que són una fira professional que dona la benvinguda a expositors i visitants de països de tot el món i que aposten per l'intercanvi d'idees i solucions audiovisuals innovadores amb tots els actors. La presència de 14 empreses israelianes, però, es pot llegir com una rebaixa del bloqueig de Netanyahu i ara caldrà veure si és un fet aïllat o l'inici d'una represa de les relacions amb determinats sectors econòmics d'Israel.
Això, després que el setembre de 2025, el ministre de Comunicacions israelià, Shlomo Karhi, ordenés "boicotejar" el MWC a les empreses del país i fes una crida a cancel·lar totes les preparacions de cara a l'edició d'enguany com a represàlia per a la condemna de Pedro Sánchez del genocidi a la Franja de Gaza i a l'anunci de l'embargament d'armes per part del govern espanyol. En aquest sentit, el govern d'Israel va denunciar en una carta que es tractava d'una "sèrie de passos antisemites i un suport sistemàtic a Hamàs".
La instrucció va obrir un debat polític sobre la idoneïtat de condemnar enèrgicament el genocidi a la Franja de Gaza per als interessos de l'Estat i de Catalunya, i el PP, Vox i Junts van mostrar-se contraris. De fet, Carles Puigdemont va afirmar que el boicot als productes i empreses d'Israel és "un error". L'expresident de la Generalitat va condemnar les decisions del govern espanyol, així com les del Govern de Salvador Illa i va lamentar que provoquessin el boicot "d’un dels països tecnològicament més avançats del món".
Relacions trencades entre Barcelona i Tel-Aviv
L'Ajuntament de Barcelona va votar a favor de trencar totes les relacions amb Israel el 30 de maig de 2025. Després d'anades i vingudes, amb diversos episodis que es van iniciar quan el govern d'Ada Colau va suspendre l'agermanament amb Tel-Aviv, finalment es va arribar a un acord polític al consistori per "trencar" l'acord d'amistat amb la ciutat israeliana i també rebutjar qualsevol relació institucional amb el govern de Netanyahu.
El text s'havia estat treballant entre el PSC i BComú, i finalment va comptar amb el suport d'ERC per arribar a la majoria necessària. La resolució indica que aquestes relacions es consideren trencades fins que es respecti el dret internacional i es garanteixin els drets bàsics del poble palestí.
La decisió va comportar que l'autoritat d'immigració i el Ministeri d'Interior israelià deneguessin l'entrada a Collboni a Tel-Aviv l'estiu passat per visitar Palestina. Havia estat convidat pels alcaldes de Betlem i Ramal·lah, però diversos mitjans locals van informar que "diferents declaracions de l'alcalde contra Israel" van fer que no el deixessin passar.
En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona va explicar que tot i que la sol·licitud de l'alcalde i de la resta de la comitiva havien estat inicialment aprovades, el govern israelià va denegar "a última hora i sense cap justificació" el permís a Collboni, però no el de la resta de la delegació. Segons el consistori, l'objectiu de la visita era conèixer sobre el terreny els diferents projectes de cooperació desenvolupats amb el suport de l'Ajuntament en un moment de màxima tensió a la zona.
Prohibida l'entrada d'empreses amb vincles amb el genocidi a la Fira de Barcelona
Setmanes després, l'Ajuntament va fer un pas més per endurir la seva política respecte a Israel. En una votació proposada per BComú, treballada amb el PSC i aprovada juntament amb ERC, es va aprovar la prohibició de la presència de l'estat israelià, d'empreses armamentístiques d'aquest país o de companyies que operen a territoris ocupats als espais de la Fira de Barcelona. Això afecta congressos com l'Smart City Congress i també el Mobile World Congress.
Des d'aleshores, les tensions entre Barcelona i Tel-Aviv han quedat en un segon pla, opacades per altres focus d'inestabilitat interna i internacional. Amb la participació d'empreses israelianes a l'ISE, la segona gran fira tecnològica de la ciutat comtal i que se celebra un mes abans que el Mobile, s'obre l'escletxa del dubte pel que fa a un possible aixecament del veto de Netanyahu.