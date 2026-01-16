Corina Machado regala el seu Nobel de la Pau a Trump en la trobada a la Casa Blanca

L'opositora veneçolana María Corina Machado li ha donat la seva medalla del Premi Nobel de la Pau a Donald Trump en la trobada a la Casa Blanca d'aquest dijous. El president dels Estats Units ho ha explicat en una publicació a Truth Social en què ha destacat que l'entrega reconeix la seva feina.
"Ha estat un honor conèixer Corina Machado. M'ha lliurat el Nobel per la feina feta", ha escrit. Si bé, la líder de l'oposició a Veneçuela ha marxat de la reunió amb les mans buides, sense la confiança de Trump per substituir Nicolás Maduro al capdavant del país.
En aquest sentit, Corina Machado ha restat importància a l'elusió de Trump de valorar-la per encapçalar el país després de la captura del president i de començar a teixir una relació de cordialitat i una agenda de treball bilateral amb la presidenta interina, la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez. "Això no va de mi, formo part d'un moviment", ha declarat a la sortida de la trobada.
La Fundació Nobel recorda que el premi és "intransferible" i "irrevocable"
Dies abans de la reunió a la Casa Blanca, Corina Machado ja es va mostrar disposada a cedir el Premi Nobel de la Pau a Trump, però Fundació Nobel va recordar que els seus guardons són "intransferibles" i "irrevocables". Si bé, l'entrega de la medalla ha servit al president estatunidenc per obtenir un emblema que desitjava des de l'inici del mandat i no ha trigat a compartir la imatge a les xarxes socials.
Corina Machado manté la confiança en Trump per "alliberar" Veneçuela
Corina Machado ha assegurat aquest dijous que compta amb Trump "per a la llibertat de Veneçuela". Després de la reunió a porta tancada, l'opositora ha declarat a la premsa que li ha impressionat "el cap clar" del cap de la Casa Blanca en relació amb el futur del país llatinoamericà, així com el seu coneixement sobre la situació.
"Està compromès amb la llibertat de tots els presos polítics a Veneçuela, i amb la llibertat de tots els veneçolans", ha sostingut. Durant la seva conversa, ha compartit, li ha transmès "amb precisió" a Trump "el compromís que hi ha a la societat veneçolana per lluitar a favor d'una transició".