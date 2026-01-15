Delcy Rodríguez anuncia un «nou moment polític» d'entesa entre Veneçuela i els Estats Units

La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat l'inici d'un "nou moment polític" al país llatinoamericà després de mantenir una trucada telefònica amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en què han acordat una "agenda de treball bilateral" i altres "assumptes pendents".
Tot plegat, mentre Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, estan empresonats a Nova York a l'espera de judici després de ser capturats el 3 de gener per l'exèrcit estatunidenc. També poques hores abans de la trobada entre Trump i l'opositora veneçolana María Corina Machado a la Casa Blanca aquest dijous.
Rodríguez ha advocat per l'"entesa" de les diferències ideològiques i ha emmarcat les excarceracions de presos com un "objectiu" de Maduro. "Veneçuela s'obre a un nou moment polític que permet l'entesa des de la divergència i la diversitat política i ideològica, però amb respecte cap a l'altre i als drets humans", ha declarat en una trobada amb mitjans de comunicació.
La dirigent ha assegurat, després d'una setmana al càrrec, que "l'objectiu és obrir espais polítics" i ha incidit a atribuir aquesta finalitat al seu predecessor. Al fil, ha destacat que fins ara "ja sumen 406" excarceracions en una compareixença acompanyada del president de l'Assemblea Nacional, el seu germà Jorge Rodríguez, i el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
Mentrestant, l'opositora Plataforma Unitària veneçolana ha confirmat les últimes hores l'excarceració de 102 detinguts dels 116 anunciats aquest dilluns per Caracas. "Han d'accelerar els processos perquè finalment cessi el patiment dels presos polítics i els seus familiars els qui s'han mantingut en vigília permanent als afores de molts dels centres penitenciaris", ha afegit a les xarxes socials.
Alhora, Rodríguez ha publicat un missatge a la xarxa social X en què ha explicat que ha parlat amb Trump per telèfon en un "marc de respecte mutu" i han abordat una "agenda de treball bilateral" en benefici d'ambdós països. Trump, però, també rep l'opositora Machado després de negar-se a fer-li costat per governar Veneçuela després de la captura de Maduro.
Trump i Machado, una relació marcada pel Nobel de la pau
Machado va arribar a afirmar que estaria disposada a compartir amb Trump el guardó que va recollir el desembre passat a Oslo, Noruega, després que el magnat novaiorquès afirmés que no tenia el suport ni el respecte del poble veneçolà. Segons diversos mitjans, la decisió de Trump es va produir precisament arran del seu malestar pel lliurament del premi i la Fundació Nobel ha recordat en un comunicat que els guardons són intransferibles i irrevocables.