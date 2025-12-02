ERC i el Gremi de Restauració impulsen una campanya per promoure el català als bars de Barcelona

ERC i el Gremi de Restauració han presentat aquest dimarts una campanya per promoure l’ús del català a bars i restaurants de Barcelona. Amb el títol "El català, ben servit", la campanya consistirà en una primera fase en l’enviament a tots els establiments d’un fulletó informatiu sobre els deures lingüístics de les empreses, així com els drets de les persones consumidores que els locals han de fer possibles. Els republicans denuncien la manca d’iniciativa de l’Ajuntament per promoure l’ús social del català a la ciutat en els últims anys. "El català, ben servit" tindrà noves accions durant el 2026 i aspira a ser replicada en altres sectors.
El fulletó recorda que el personal de sala ha de poder atendre en català i que totes les comunicacions (carta, menú del dia) i els rètols fixos han d’estar almenys en aquesta llengua. El Gremi posa a disposició del sector un servei de traduccions totalment gratuït. El fulletó també es podrà consultar en anglès, xinès i urdú.
Han presentat la campanya la presidenta del grup municipal d’ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, i el director del gremi, Roger Pallarols. També han acordat oferir les seus de districte del partit perquè s’hi imparteixin classes de català, impartides majoritàriament per professors jubilats. La prova pilot es farà al casal de l’Eixample després de Nadal.
El català als bars i restaurants de Barcelona
El baròmetre elaborat per l'Ajuntament de Barcelona, que ha publicat El Periódico, és molt clar. El 48,6% del personal de la restauració barcelonina no parla el català, però és que el 24% directament ni l'entén. Cal recordar que el codi de consum del nostre país no requereix la resposta en català, però sí que els treballadors entenguin la llengua catalana si els clients opten per utilitzar-la.
L'enquesta compta amb les respostes de més de 1.000 propietaris o responsables d'establiments de restauració amb un màxim de deu treballadors, la majoria dels de la capital catalana. Les respostes inclouen la percepció sobre prop de 4.000 treballadors i mostren també com el nombre de personal que desconeix la llengua o que no la parla només fa que augmentar amb el pas dels anys.
El nivell de personal que coneixia o parlava el català a la restauració va patir un sotrac important entre 2015 i 2016 amb una important crisi econòmica, però s'havia recuperat lleugerament. El pic va arribar el 2019, quan més del 80% entenia el català i més del 60% el parlava. Ara bé, des de llavors la corba només ha anat cap avall i ara el nombre de treballadors que no entén el català ha pujat 3,1 punts respecte a l'any anterior.