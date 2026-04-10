Un veí de Vic salpa cap a Gaza amb la Global Sumud Flotilla

El pròxim diumenge 12 d'abril, la iniciativa Global Sumud Flotilla salparà cap a Gaza de nou des del port de Barcelona. Comptarà amb més de 90 embarcacions i prop de 1.000 participants amb l'objectiu de denunciar l'aïllament de la Franja de Gaza i visibilitzar la situació humanitària que pateix el poble palestí.
Activistes, personal sanitari i treballadors de diversos sectors provinents de diferents països embarcaran a la Flotilla, entre els quals, en Pau, un veí de Vic que se suma a l'expedició. El jove és membre de La Saó, implicat en els moviments populars de la ciutat i Bomber de la Generalitat de Catalunya de professió.
Per acomiadar-lo, aquest dijous al vespre una setantena de persones ha participat en l'acte polític Rumb a Gaza, al barri del Remei de Vic. La trobada ha servit per compartir les motivacions i el compromís internacionalista que hi ha darrer la participació en aquesta iniciativa de solidaritat amb el poble palestí.
"Hi vaig per desenes de milers de palestins assassinats, pels milers de palestins empresonats i per tots els sanitaris, bombers i equips d'emergències assassinats", ha explicat en Pau, tot reivindicant el paper dels serveis públics i de la solidaritat entre pobles. En el seu parlament, ha recordat les víctimes del conflicte i ha expressat que el seu viatge respon, també, a un compromís amb la justícia i la dignitat: "Ser servidor públic no és obeir a un estat. És estar al servei del poble. D'aquest poble i de tots els pobles del món".
Per la seva banda, Clàudia Lara, portaveu de La Saó, ha destacat el compromís militant que hi ha darrere iniciatives com aquesta: "Seran setmanes de nervis i et trobarem a faltar, Pau. Però, per sobre de tot, tindrem la convicció i l'orgull que cada una de les victòries que s'han conquerit serien impossibles sense organització i sense militants anònimes que, com tu, sempre hi posem el cos".
Durant l'acte també es va remarcar la importància de mantenir la mobilització social mentre la flotilla navega cap a Gaza durant les pròximes setmanes.