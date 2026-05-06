El Solsonès acull una jornada tècnica sobre la gestió de plantes tòxiques en pastures i cultius extensius

La Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà el pròxim 14 de maig la jornada tècnica “Gestió de males herbes tòxiques en pastures i extensius: identificació, efectes sobre la salut animal i mètodes de control”, en el marc de la 73a Fira de Sant Isidre de Solsona.
Adreçada a persones agricultores, ramaderes i professionals del sector agrari, la jornada vol oferir eines pràctiques per identificar i gestionar les plantes tòxiques i invasores que afecten pastures i conreus extensius, així com prevenir els impactes que poden tenir sobre la salut animal i l’activitat productiva. La sessió s’iniciarà a les 9.45 h amb la benvinguda institucional del Consell Comarcal del Solsonès i la presentació de la jornada. El programa inclou diverses ponències especialitzades sobre la presència de plantes invasores en pastures i cultius, estratègies de maneig per prevenir-ne l’expansió, els efectes de les males herbes tòxiques sobre el bestiar i la clínica veterinària associada en remugants. També s’hi abordaran mètodes de control com el desherbat mecànic en cultius extensius.
Entre les persones ponents hi participaran professionals i personal investigador del Departament d’Agricultura, els parcs naturals, el CREAF, la UAB i l’IRTA, aportant una mirada tècnica i aplicada sobre una problemàtica amb incidència creixent al sector primari. La jornada té com a objectiu contribuir a una gestió més eficient d’aquestes espècies i reduir les pèrdues econòmiques que poden provocar en explotacions ramaderes i agrícoles.
L’activitat és organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, i les inscripcions es poden formalitzar a través de RuralCat.