Detectat a l'Estartit el primer niu de tortuga careta de l'estiu

La temporada de nidificació d'aquest estiu ha començat oficialment a Catalunya. S'ha localitzat el primer niu de tortuga careta (Caretta caretta) a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà. Segons ha informat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat, el niu s’ha localitzat aquest dijous al matí, a deu metres de l’aigua. Arran de la troballa, s'han activat immediatament els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el centre BETA de la UVic-UCC i la Fundació CRAM, per garantir la seguretat dels ous fins a la seva eclosió.
Un cop trobat el niu, un equip amb personal de la brigada del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ha decidit traslladar el niu, amb 71 ous, cap a una zona més arrecerada, prop del lloc de la posta. Alhora, efectius del cos d'Agents Rurals hi han estat presents durant tot el dia fent tasques de custòdia i vigilància del niu, acordonant les zones a protegir, prevenint l'entrada de persones i depredadors i participant en l'operatiu de translocació dels ous per garantir-ne la conservació i la viabilitat.
L'Estartit, el municipi on s'ha localitzat el primer niu d'aquest estiu, ja va ser un punt clau l'any passat, perquè va ser l'últim indret que va mantenir un niu actiu fins al final de la temporada.
Efecte del canvi climàtic
Segons el departament, la tortuga careta és una espècie ha canviat el seu comportament en les darreres dues dècades. Si bé històricament la Mediterrània occidental només acollia exemplars joves, des de fa uns 20 o 25 anys s'han començat a registrar postes significatives a les platges del litoral català. El fenomen s'atribueix principalment al canvi climàtic, ja que l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on les condicions siguin òptimes per al desenvolupament dels embrions.
L'aparició d'aquest primer niu a l'Estartit arriba després d'un any de rècord, el 2025, quan van arribar a localitzar onze nius a la costa catalana, amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer 557 tortugues. Les xifres demostren la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu emergent per a l'espècie.
La tendència indica que les femelles nascudes a les platges d'aquí tendeixen a tornar-hi per niar, la qual cosa fa preveure un increment exponencial de nius en diversos punts del litoral català, incloent-hi comarques com Baix Ebre, el Montsià, el Baix Empordà o el Maresme.
Col·laboració ciutadana
El Departament exposa que l'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat van superar la barrera dels mil voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una tasca fonamental per evitar interferències humanes en un procés tan delicat. El Govern recorda la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a la platja i d'avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon port.
Les persones que es vulguin apuntar com a voluntàries per protegir els nius de tortuga careta es poden inscriure en aquest web.