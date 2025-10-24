El tren de Ferrocarrils que connectarà Barcelona amb les terminals del Prat arribarà a finals de 2026

La fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) ha iniciat les proves de validació del primer tren de la futura R-Aeroport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el nou servei de connexió ràpida entre Barcelona i l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. És la darrera fase de les proves que es fan a fàbrica abans d'iniciar testos sobre la infraestructura d'Adif. La nova línia entrarà en funcionament entre finals de 2026 i principis de 2027, amb expedicions cada 15 minuts a la T-1 i la T-2. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres la factoria vallesana i ha destacat que amb FGC es garantirà un accés "més fàcil, ràpid i fiable" a l'Aeroport en transport públic.
Segons Illa, de fet, la posada en marxa del nou servei d'FGC suposarà un salt endavant per a la xarxa ferroviària del país i també per a l'Aeroport. "Avui es conjuguen dos grans reptes" que permeten "prendre consciència" del moment de "transformació ferroviària" que viu Catalunya, ha defensat. En aquest sentit, també el president d'Alstom a Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu, ha assegurat que els deu trens que sortiran de la factoria vallesana "transformaran" el servei, situant-lo, diu, al nivell que ja tenen altres grans ciutats europees, com Londres, Amsterdam, Roma o Viena.
I és que, respecte de l'oferta actual, la línia R-Aeroport prestarà servei tant a la T-1 com a la T-2 i tindrà el doble de freqüències, amb un tren cada 15 minuts. El servei començarà a Sant Andreu Comtal i finalitzarà a la T-1 en només 20 minuts, passant per La Sagrera, El Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, El Prat i la T-2.
El primer dels deu trens que operarà aquesta futura línia ha sortit ja de la fàbrica d'Alstom i encara ja la seva fase final de proves. Actualment, s'estan completant les proves estàtiques i dinàmiques a fàbrica i posteriorment es faran també testos a la xarxa ferroviària, amb proves de frenada o tracció, entre d'altres. Pel que fa al disseny, els trens s'han pensat de manera específica per donar servei a l'aeroport, de tal manera que s'han fet amb passadissos més amples, espais per a equipatges i bicicletes, sistemes d'informació al viatger, endolls, punts de càrrega USB i xarxa wifi.
Els nous trens tindran un total de 85 metres de llarg, repartits en cinc cotxes, i hi haurà una vintena de portes d'accés -deu a cada costat del tren. La capacitat és d'un total 656 viatgers, dels quals 202 asseguts, mentre que la velocitat punta de 120 km/h.
A banda de la fabricació dels trens, Alstom també té en construcció des de l'abril d'un taller de manteniment específic per a FGC. Són 3.500 metres quadrats de superfície en una àrea annexa a la factoria i s'espera que els treballs s'allarguin al voltant d'un any. FGC ha invertit un total de 177 milions d'euros en aquest projecte, 107 dels quals pertanyen al disseny, fabricació i posada en marxa dels nous vehicles i 70 per a les tasques de manteniment durant 15 anys.