Barcelona autoritza un botellot a l'«Upper Diagonal» el dia de Nadal

En plena postpandèmia de la Covid, el Nadal 2021, els joves de Sarrià-Sant Gervasi van improvisar un botellot al carrer Mandri per celebrar plegats la nit del 25 de desembre. La tria no va ser casualitat. El carrer Mandri és una de les vies per excel·lència de l'oci nocturn a l'Upper Diagonal i concentra molts bars i discoteques que, en aquell moment, estaven tancats per les restriccions sanitàries.
La pandèmia ja forma part del passat, però des d'aleshores, el botellot nadalenc a Mandri s'ha convertit en tradició, fins al punt que el Districte permet la concentració i, fins i tot, talla el trànsit i desplega vàters portàtils, tal com ha avançat La Vanguardia. Tot i que la festa al carrer continua tenint l'aura de l'Upper, ja no només hi van veïns de la zona alta de la ciutat, sinó que s'hi apropen barcelonins i catalans d'arreu com si fos una festa major.
Enguany, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi permet el botellot amb algunes condicions. La Guàrdia Urbana tallarà el trànsit i desplegarà agents, alhora que s'instal·laran vàters mòbils per evitar comportaments incívics. A canvi, els supermercats 24 hores a 300 metres quadrats de la zona hauran de tancar a les 18:00 hores, els restaurants hauran de servir la beguda en envasos de plàstic i els joves -i qualsevol que s'hi vulgui apropar- hauran de marxar a les 1:30 hores.
I és que, en les edicions anteriors, hi ha hagut alguns problemes amb els veïns, que denuncien soroll i orina a la via pública, mentre que l'Ajuntament va sancionar alguns establiments per no respectar la normativa municipal en referència a la venda de begudes alcohòliques i l'extracció d'aquestes fora dels locals. Segons el mitjà esmentat, però, el 2024 només es van produir 15 trucades als Mossos d'Esquadra.