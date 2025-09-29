La Terminal 1 de l'aeroport del Prat s'ampliarà 70.000 metres quadrats

La Terminal 1 de l’aeroport del Prat guanyarà 70.000 metres de superfície, un 15,5%, quan acabin les obres de remodelació de l’espai que està previst que comencin el 2028 i acabin el 2031 o 2032. Serviran per desplaçar la façana 38 metres cap endavant i comptaran amb una inversió de 700 milions d’euros, que s’inclouen en els 3.200 milions que va anunciar Aena per ampliar la infraestructura i allargar la tercera pista.
Les obres obligaran a construir nous vials d’accés a la terminal pels passatgers, pels autobusos, pels taxis i VTCs, ja que la nova façana es menjarà aquest espai. També a enderrocar l’antiga torre de control, en desús des del 2005. Tot plegat, per guanyar superfície de facturació en un aeroport que està al límit de la capacitat operativa i encabir els nous filtres de seguretat EDSCB, que necessiten més espai que els convencionals. En una atenció als mitjans aquest dilluns, la directora de l’aeroport, Eva Valenzuela, ha assegurat que les obres de desplaçament de la façana seran “complexes” i comportaran “incomoditats” pels passatgers perquè s’han de compaginar amb l’operativa normal, que l’any passat va rebre més de 55 milions de passatgers.
Alhora, Valenzuela ha volgut enviar un missatge que els treballs seran “en benefici de tothom”. “Venen obres que tenen incomoditats, que es notaran, però és important tenir sempre en la retina que les obres són per la millora de l’aeroport”, ha dit.
En concret, quan s’iniciïn les tasques a la façana s’haurà de canviar el flux d’entrada a l’aeroport, inhabilitant les portes actuals amb un recorregut alternatiu i també caldrà desplaçar el trànsit de vehicles, taxis i autobusos a nous carrils. Per això, Valenzuela ha assegurat que “és important parlar de les obres de llarg termini” i més en una infraestructura que ha estat al centre del debat per l’ampliació de la tercera pista, però “no és menys important les actuacions més mundanes que asseguren la competitivitat de l’aeroport, la qualitat del servei i que la ciutadania tingui un aeroport de primer nivell”.
“L’obra de l’ampliació de la pista és necessària, però també és necessari adequar les terminals, són complementàries”, ha assegurat. L’allargament de la tercera pista és l’obra que té una tramitació més complexa perquè obliga a tramitar un nou pla director i que aquest s’aprovi un cop superada la revisió de les propostes ambientals per part de la Comissió Europea.
Nous sistemes de seguretat EDSCB
A més, l’obra de la façana es complementa amb uns treballs que l’aeroport comença aquesta mateixa setmana: el canvi dels filtres de seguretat de la T1 per equips EDSCB fer-los més eficients i permetre als passatgers passar-hi sense necessitat de treure els aparells electrònics ni els líquids. Aquestes màquines, que compten amb escàners 3D que apliquen tomografia computeritzada, ja s’han instal·lat parcialment a la T2 i al corredor aeri que connecta Barcelona i Madrid.
Aena compta que els filtres estiguin plenament operatius a tota la T2 a finals d’aquest any, mentre que les obres a la T1 s’allargaran fins al primer trimestre del 2027, quan ja estaran instal·lats tots els nous filtres previstos. En total, es destinarà a aquesta millora un pressupost de 39 milions, dels quals un 30% ja s’han executat. Aquesta quantitat no s’inclou en l’acord d’ampliació de l’aeroport.