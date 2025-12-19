Més de 400 bombers voluntaris porten la Generalitat als jutjats per reclamar drets laborals

Un total de 410 bombers voluntaris d'arreu de Catalunya s'han sumat a la primera tanda de demandes judicials per reclamar el reconeixement dels seus drets laborals. El col·lectiu, organitzat a través de l'associació Bombers Precaris en Lluita, denuncia una situació de precarietat estructural i manca de cobertura social per part de la Generalitat.
Una mobilització amb forta presència territorial
Els bombers que han iniciat accions judicials estan presents en 61 dels 75 parcs de bombers voluntaris de Catalunya, el 81% del total, i també en una desena de parcs mixtos. En conjunt, la primera tanda de demandes agrupa 168 bombers de la demarcació de Barcelona, 110 de Lleida, 87 de Tarragona i 45 de Girona.
En el cas de la demarcació de Barcelona, les demandes s'han presentat als jutjats socials de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa. Entre els parcs implicats hi ha, entre d'altres, Castellfollit del Boix i Sallent, a més d'Arenys de Mar, Begues, Capellades, Castellar del Vallès, Collbató, Gironella, Puig-reig o Sitges.
Protesta davant del Departament d'Interior
Coincidint amb la presentació de les demandes, aquest dimecres uns dos-cents bombers precaris s'han concentrat davant del Departament d'Interior. Durant l'acció, diversos manifestants s'han tret la roba com a gest simbòlic per denunciar que la Generalitat els manté "desprotegits i nus", sense drets laborals ni cobertura adequada.
A la protesta s'hi han pogut sentir consignes com "Tots els bombers som treballadors", "Illa, assegura tota la plantilla" i "Cap bomber sense Seguretat Social". El col·lectiu denuncia que, malgrat ser qualificats de voluntaris, desenvolupen la seva tasca en condicions que consideren assimilables a una relació laboral.
Denúncia de precarietat i "frau de llei"
En el comunicat fet públic, Bombers Precaris en Lluita alerta que els bombers voluntaris no disposen de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals ni cobertures dignes en cas d'accident o malaltia. Daniel Sitjà, president de l'associació, ha assegurat que "la Generalitat ens té desprotegits, sense drets laborals, sense Seguretat Social, sense prevenció de riscos" i ha resumit la situació amb l'expressió "desprotegits... i nus".
En la mateixa línia, Miquel Mesegué, president de la Federació de Bombers Voluntaris i també demandant, ha posat l'accent en la manca de prevenció de riscos laborals i en el fet que les contingències derivades del servei es tractin com a comunes. Josep Maria Alcalà, president d'Asbovoca, ha afirmat que la situació situa la Generalitat "en ple frau de llei", recordant que els bombers voluntaris han superat convocatòries públiques, proves físiques i teòriques i processos de formació.
Suports i pròxims passos
El col·lectiu ha iniciat una campanya de recollida de suports socials i sindicals, a la qual s'han sumat organitzacions com Solidaritat Obrera, Ecologistes en Acció de Catalunya, la Marea Pensionista de Catalunya, CNT-AIT Catalunya, així com altres entitats que ja havien expressat el seu suport en setmanes anteriors.
Bombers Precaris en Lluita preveu mantenir la mobilització i no descarta que el nombre de bombers que s'afegeixin a les demandes judicials augmenti en els pròxims mesos, a mesura que el conflicte avanci tant en l'àmbit social com en el judicial.