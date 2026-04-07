El metro de Barcelona, a judici per l'emfisema pulmonar d'un treballador «exposat crònicament» a l'amiant

El metro de Barcelona anirà a judici després de la demanda per danys i perjudicis interposada per un extreballador. El mecànic, que va estar 44 anys treballant als túnels del transport públic barceloní, denuncia que l’origen de l’asbestosi amb plaques pleurals i emfisema pulmonar que pateix és conseqüència de l’exposició crònica a l’amiant al seu lloc de treball als tallers de Vilapicina.
El judici, que se celebrarà aquest dimecres, arriba després que la sala social del Tribunal Suprem (SP) hagi inadmès a tràmit el recurs presentat pel metro de Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el maig passat reconeixia per primer cop l’afectació que patia l’extreballador, ara jubilat.
D’aquesta manera, el TS ratifica el que, en primera instància, ja va validar el TSJC, després d’una sentència prèvia del jutjat social número 4 de Barcelona. La sentència dona suport al punt de vista de l’extreballador, ja que assegura que "existeixen materials amb amiant i durant anys ha estat present en parts dels combois sigui als motors o les sabates de fre, cosa que implicava l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient, especialment als túnels".
Incapacitat permanent derivada de l'amiant
Rafael Rubio va patir, segons la sentència, una “exposició crònica”, "intensa i constant" a l’amiant, un material cancerigen. Rubio actualment està jubilat i en situació d’incapacitat permanent total derivada de l’amiant en l’àmbit professional, condició que, després del dictamen del TS, passa a ser ferma sense possibilitat de cap més recurs.
Rubio recorda que des dels anys 70, "tot tenia aminat” i que els treballs als tallers es feien sense cap mesura de seguretat. L’extreballador, de fet, explica que els feien beure gots de llet amb l’argument que "així la pols no els afectava tant". Tal com va explicar a Nació, Rubio defensa que, amb el judici, "no guanyo ni perdo res, però sí que em queda la satisfacció d'esperar que almenys l'empresa sigui comprensiva amb la resta de treballadors afectats". Àlex Tisminetzky, advocat de Col·lectiu Ronda que ha representat Rubio en tot aquest procés, recorda que el TSJC ja ha dictat dues sentències més sobre l'afectació de l'amiant a treballadors de tota la xarxa del metro, i no només dels tallers.
Es preveuen més casos
Tisminetzky espera que aquesta ratificació del TS ajudi a fer "recapacitar Metro de Barcelona" davant una realitat "evident i demostrada", en referència a l'exposició intensa a l’amiant. El Col·lectiu Ronda preveu que en un futur se celebrin nous judicis de treballadors o extreballadors del transport públic barceloní per causa de l’amiant, perquè les patologies causades per aquest material cancerigen tenen períodes de latència molt llargs i es poden manifestar transcorreguts fins i tot 40 anys des de l’exposició.