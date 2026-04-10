Enrenou amb una nova campanya de l'Ajuntament de Barcelona: plagi o coincidència?

La nova campanya de l’Ajuntament de Barcelona contra l’incivisme, emmarcada sota el lema “Poca Vergonya”, ha sigut objecte de polèmica aquesta setmana. El fotògraf japonès Shin Noguchi ha denunciat a través de les seves xarxes socials que algunes de les imatges emprades a la campanya són molt similars a les seves i que “no ha rebut cap compensació per una suposada inspiració”.
El Grup Municipal de Junts per Barcelona ha exigit a l’Ajuntament de Collboni que obri una investigació i depuri possibles responsabilitats després què Noguchi alertés que dues de les fotografies de la campanya poden ser còpies de la seva obra original.
Dues imatges semblants
El reconegut fotògraf japonès ha advertit l’Ajuntament de les similituds després de ser alertat pels seus seguidors. Concretament, Noguchi fa referència a dues imatges: una en la que s’observen unes cames d’una dona vestida amb talons i una falda groga al costat d’un paviment tàctil groc i una altra en què s’hi pot veure un home recolzat amb el cap sobre una paret.
Tot i que, segons el fotògraf, ambdues imatges presenten notables semblances amb dues de les seves fotografies -datades del 2016-, des de l’Ajuntament han assegurat que defensen “l’originalitat del treball, la idoneïtat dels continguts i el treball artístic” de les imatges d’Hugo Menduiña, el fotògraf que van contractar per la campanya.
El govern Collboni ho titlla de "malentès"
Des del consistori barceloní asseguren que “la campanya consta de 8 fotografies i 7 vídeos, materials molt més amplis que aquells que motiven la queixa” i defensen la professionalitat del fotògraf català en l’elaboració de la campanya. A més, expressen que s'han posat en contacte amb Noguchi, arribant a oferir-li "la informació suficient per esmenar el malentès”.
En aquest sentit, el govern municipal recalca que fins i tot se li ha plantejat la possibilitat de parlar directament amb el fotògraf barceloní. De fet, el mateix Hugo Menduiña ha contactat amb l'artista japonès a través d’un correu en què detalla que no coneixia la seva obra abans de fer la campanya i assegura que qualsevol similitud és una coincidència.
Resposta contundent de Junts
Tanmateix, en vista d’aquesta situació, el president del grup municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha denunciat que la campanya impulsada per l’Ajuntament “podria haver incorregut en un problema de plagi o d’ús incorrecte dels drets d’autor”. Així, malgrat les explicacions inicials als mitjans de comunicació, el cap de files de Junts ha exigit a Collboni explicacions immediates i clares sobre la situació i ha afegit que en cas que es confirmi la vulneració denunciada pel fotògraf japonès “caldrà depurar responsabilitats tant dins de l’Ajuntament com amb l’empresa contractada”.