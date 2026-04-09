Junts es val de la IA per presentar un Collboni d'esquenes a la ciutat

Junts aposta per la intel·ligència artificial (IA) per assenyalar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i presentar-lo com un polític que gira l'esquena a la ciutadania. En un acte a la seu de la formació barcelonina, el partit ha disposat diverses imatges retocades de l'alcalde cobrint-se els ulls, tapant-se la boca o posant les mans sobre les orelles. I ho ha dirigit a diversos eixos: "No vol mirar la insegurerat", "no respon en habitatge", "no escolta sobre gestió" o "dona l'esquena a l'empobriment".
La campanya política també assegura que Collboni ha "renunciat" a la identitat barcelonina, i ho ha fet incidint en els casos en què el líder del PSC a la capital catalana prioritza expressar-se en castellà, en un moment d'emergència lingüística . El president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, ho ha exemplificat amb una cita a un acte d'aquest mateix dijous de l'alcalde, que ha assistit a la presentació del nou model de cotxe CUPRA Raval, de la marca SEAT. "El senyor Collboni ha fet la seva intervenció exclusivament en castellà. Quan ens projectem al món perquè estem dient que tenim un vehicle que és punter i que és una aposta de mobilitat elèctrica de primer nivell és quan l’alcalde de Barcelona ha de demostrar que és un alcalde de Catalunya", ha reblat el cap de files de Junts al consistori.
De la mateixa manera, ha insistit que l'alcalde ha donat l'esquena als seus compromisos, com podria ser la reforma del 30% d'habitatge protegit obligatori a les noves promocions de pisos o grans rehabilitacions. L'ha assenyalat com a únic responsable de no tenir aprovada la modificació de la norma i ha assenyalat que això és així perquè "Collboni va prioritzar els vots dels comuns per a les seves ordenances fiscals" a complir amb el seu compromís polític de reformar la mesura urbanística. En el mateix sentit, ha criticat la manca de receptes útils per rebaixar les preocupacions ciutadanes com l'habitatge o la seguretat.
Sigui com sigui, l'ús de la IA per part de Junts no és exclusiu d'aquesta campanya. Ja fa temps que el partit a escala catalana l'ha integrat per a altres objectius. Un dels més curiosos va ser el cas en què el partit va explicar que utilitza la intel·ligència artificial per etiquetar políticament els tertulians de la televisió pública, i per demanar explicacions després al Parlament sobre aquest tema.
Junts va "tard" pel candidat del 2027
A banda, a l'acte de Junts a Barcelona, aquest dijous, s'ha tractat una de les grans carpetes municipals del moment: la necessitat d'aclarir el candidat del partit per a les pròximes eleccions. En aquest sentit, Martí Galbis Ha citat el compromís del secretari general de Junts, Jordi Turull, i del líder de la formació, Carles Puigdemont, de presentar una proposta de candidat "abans de l'estiu" a la federació juntaire de Barcelona. Sobre aquests ritmes, Jordi Martí Galbis, que va declarar a Nació que li hagués agradat tenir resolta aquesta incògnita a l'estiu de 2025, ha lamentat ara que suposen "un hàndicap". "Anem tard, no passa res, però és cert que com abans el tinguem millor", ha situat.
En la mateixa línia, ha deixat oberta la possibilitat de fer primàries, sense confirmar que sigui la idea predominant. S'ha referit a què el reglament del partit ho contempla com "una opció", però que no ha de ser l'única via. "No és la solució. És un mitjà que es preveu amb un reglament, que es pot exercir aquest dret o no", ha resolt.